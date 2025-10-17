Language
    J&K News: हाथ से गिरने लगी राइफल, संभालने के प्रयास में दब गया घोड़ा; पुलिसकर्मी की मौत

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 10:42 PM (IST)

    बांडीपोर में जिला पुलिस लाइन में एक दुखद घटना में, एक पुलिसकर्मी की दुर्घटनावश गोली लगने से मौत हो गई। 32 वर्षीय कांस्टेबल आरफीन लोन संतरी ड्यूटी पर थे जब उनकी राइफल से दुर्घटनावश गोली चल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। दिवंगत का पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवार को सौंप दिया गया।

    J&K News: हाथ से गिरने लगी राइफल, पुलिसकर्मी की मौत। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के अंतर्गत बांडीपोर में जिला पुलिस लाइन में शुक्रवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब वहां दुर्घटनावश गोली चलने से एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। गोली दिवंगत जवान की राइफल से ही चली थी। मिली जानकारी के अनुसार, जिला पुलिस लाइन में तैनात 32 वर्षीय पुलिस कांस्टेल आरफीन लोन पुत्र दरवेश लोन संतरी डयूटी पर तैनात था। उसके हाथ से सर्विस राइफल छूटकर जैसे ही नीचे गिरने लगी, उसने उसे संभालने का प्रयास किया।

    इसी क्रम में कथित तौर पर राइफल का घोड़ा दब गया और राइफल से निकली गोली उसके शरीर को चीरते हुए निकल गई। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दिवंगत एलओसी के साथ सटे गुरेज सेक्टर में मलनगाम तुलैल का रहने वाला था। पोस्टमार्टम के बाद दिवंगत का पार्थिव शरीर उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया है। इस बीच, पुलिस ने एक मामला दर्ज कर ,उसकी मौत के कारणों की विस्तृत जांच शुरु कर दीहै।