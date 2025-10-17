राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के अंतर्गत बांडीपोर में जिला पुलिस लाइन में शुक्रवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब वहां दुर्घटनावश गोली चलने से एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। गोली दिवंगत जवान की राइफल से ही चली थी। मिली जानकारी के अनुसार, जिला पुलिस लाइन में तैनात 32 वर्षीय पुलिस कांस्टेल आरफीन लोन पुत्र दरवेश लोन संतरी डयूटी पर तैनात था। उसके हाथ से सर्विस राइफल छूटकर जैसे ही नीचे गिरने लगी, उसने उसे संभालने का प्रयास किया।