    राज्य का दर्जा बहाल करना पहली प्राथमिकता, नेकां सांसद मियां अल्ताफ अहमद का बड़ा बयान

    By Satnam Singh Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 06:12 PM (IST)

    नेशनल कांफ्रेंस के सांसद मियां अल्ताफ अहमद ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाना उनकी पार्टी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि आगामी शीतकालीन सत्र में यह मुद्दा सबसे पहले उठाया जाएगा। पार्टी ने संसद सचिवालय में कई सवाल जमा किए हैं और सत्र के दौरान आने वाले विधेयकों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने की बात कही है। 

    राज्य का दर्जा बहाल करना पहली प्राथमिकता- नेकां सांसद, फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। नेशनल कांफ्रेंस के सांसद मियां अल्ताफ अहमद ने आज रविवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करवाना पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता है और आगामी 1 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में यही मुद्दा सबसे पहले उठाया जाएगा।

    श्रीनगर में मियां अल्ताफ ने कहा कि पार्टी लगातार राज्य के दर्जे की बहाली की मांग करती आई है और संसद में यह मांग आगे भी जारी रहेगी। हमने संसद में बार-बार राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग उठाई है। हर दिन हम यह मांग कर रहे हैं और निश्चित रूप से यह हमारा पहला मुद्दा होगा, जिसे हम संसद में उठाएंगे।

    सांसद ने बताया कि नेशनल कांफ्रेंस ने जम्मू-कश्मीर से संबंधित कई मुद्दों पर सवाल पहले ही संसद सचिवालय में जमा किए हैं। हमने शीतकालीन सत्र के लिए कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। हमें उम्मीद है कि इन्हें कार्यसूची में शामिल किया जाएगा।

    मियां अल्ताफ ने कहा कि सत्र के दौरान आने वाले हर विधेयक का पार्टी ध्यानपूर्वक अध्ययन करेगी। जो भी बिल संसद में आएंगे, हम उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे और जहां जरूरत होगी वहां बोलेंगे। अगर समय मिला, तो जम्मू-कश्मीर के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाएंगे। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें कुल 15 कार्य दिवस होंगे।