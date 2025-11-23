राज्य का दर्जा बहाल करना पहली प्राथमिकता, नेकां सांसद मियां अल्ताफ अहमद का बड़ा बयान

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। नेशनल कांफ्रेंस के सांसद मियां अल्ताफ अहमद ने आज रविवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करवाना पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता है और आगामी 1 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में यही मुद्दा सबसे पहले उठाया जाएगा।

श्रीनगर में मियां अल्ताफ ने कहा कि पार्टी लगातार राज्य के दर्जे की बहाली की मांग करती आई है और संसद में यह मांग आगे भी जारी रहेगी। हमने संसद में बार-बार राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग उठाई है। हर दिन हम यह मांग कर रहे हैं और निश्चित रूप से यह हमारा पहला मुद्दा होगा, जिसे हम संसद में उठाएंगे।

सांसद ने बताया कि नेशनल कांफ्रेंस ने जम्मू-कश्मीर से संबंधित कई मुद्दों पर सवाल पहले ही संसद सचिवालय में जमा किए हैं। हमने शीतकालीन सत्र के लिए कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। हमें उम्मीद है कि इन्हें कार्यसूची में शामिल किया जाएगा।