जम्मू-कश्मीर के बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत, 5061 लोगों का घर बनाने जा रही केंद्र सरकार

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त घरों में 5061 घरों के पुनर्निर्माण को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंजूरी दी है।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताते कहा कि पीएमएवाई-जी के विशेष प्रोजेक्ट के तहत इस मंजूरी से हजारों परिवारों की जिंदगी में सुरक्षा और स्थिरता वापस आएगी।

बता दें कि गत दिनों जम्मू में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने आए ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यकीन दिलाया था कि उनका मंत्रालय पांच हजार मकानों के पुननिर्माण के लिए यथोचित्त कार्यवाही करेगी। उन्होंने प्रधानमत्री आवास योजना, ग्रामीण के तहत प्रदेश में 5061 मकान घरों के पुनर्निर्माण की विशेष मंजूरी दी है।