बडगाम उपचुनाव में भाग नहीं लिया नेकां के बागी सांसद आगा सैयद, मतदान के दिन जर्मनी में आए नजर 

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। बडगाम विधानसभा सीट के लिए मंगलवार को हुए उपचुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बागी सांसद आगा सैयद रुहुल्ला ने मतदान में भाग नहीं लिया।

आज मतदान के दौरान वह बडगाम में कहीं नजर नहीं आए। उन्होंने पार्टी नेतृत्व के साथ नीतिगत मतभेदों के चलते चुनाव प्रचार में भी भाग नहीं लिया था।

इंटरनेट मीडिया साइटफेसबुक पर आगा सैयद रुहुल्लामेहदी नामक अपने पेज पर उन्होंने कुछ तस्वीरें साझा की, जो बता रही थी कि वह बडगाम में नहीं जर्मनी में हैं। इन तस्वीरों में वह जर्मनी के नेताओं के साथ बातचीत और बैठक करते नजर आ रहे हैं।