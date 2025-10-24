दुष्कर्मी बाप को मिली उम्रकैद की सजा, नाबालिग बेटी को बनाया था हवस का शिकार
दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में एक अदालत ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुख्य जिला सत्र न्यायाधीश ताहिर खुर्शीद रैना ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने पीड़िता को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में मुख्या जिला व सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को अपनी एक नाबालिग बेटी को अपनी वासना का शिकार बनाया, पिता-पुत्री के पाक रिश्ते को नापाक करने वाले दुष्कर्मी बाप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
यहां मिली जानकारी के अनुसार, जिला अनंतनाग के मुख्य जिला सत्र न्यायाधीश ताहिर खुर्शीद रैना ने अभियाेजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद गत 15 अक्टूबर को आरोपित को दुष्कर्म का दोषी ठहराया था और आज उसे सजा सुनाइ्र। संबधित अधिकारियों ने पीड़िता की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए आरोपित की पहचान उजागर नही की है।
उन्होंने बताया कि यह मामला 2022 में अनंतनाग के महिला पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पाकसो) अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दर्ज किया गया था।
अधिकारियों ने बताया कि अदालत ने आदेश दिया है कि दोषी को अपनी बाकी ज़िंदगी जेल में बितानी होगी। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अनंतनाग को भी निर्देश दिया है कि पीड़ित को मुआवज़ा देने के लिए मामले पर कार्रवाई करे। पीड़िता के लिए 10 लाख रुपये की राशि तय की है।
