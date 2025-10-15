रणजी ट्रॉफी: पहले दिन खेल समाप्त होने तक मुंबई ने जम्मू-कश्मीर के खिलाफ 5 विकेट के नुकसान पर बनाए 336 रन

जागरण संवाददाता, जम्मू। मेहमान मुंबई की टीम ने मेजबान जम्मू-कश्मीर के विरुद्ध रणजी ट्राफी मुकाबले में पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 83 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 336 रन बनाए हैं। सिद्धेश लाड और शमस मुलानी के बीच पांचवीं विकेट के लिए 180 गेंदों में 150 रन की शानदार साझेदारी हुई। हालांकि जम्मू-कश्मीर के गेंदबाजों ने शानदार शुरूआत की। आकिब नबी के पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर मुंबई के मुशीर खान का कैच कन्हैया वधावन लपककर उन्हें बिना कोई खाता पवेलियन का रास्ता दिखाया।

जम्मू-कश्मीर के विकेटकीपर कन्हैया वधावन ने आज विकेट के पीछे खड़े होकर शानदार कीपिंग करते हुए तीन बल्लेबाजों के कैच लपके और एक बल्लेबाज को स्टंप कर पवेलियन का रास्ता दिलाकर शानदार प्रदर्शन किया। चार दिवसीय रणजी मुकाबला आज से हुआ शुरू श्रीनगर के शेर ए कश्मीर स्टेडियम में 42 बार की रणजी ट्राफी चैंपियन मुंबई की टीम और मेजबान जम्मू-कश्मीर के बीच चार दिवसीय रणजी मुकाबला शुरू हुआ। जम्मू-कश्मीर की टीम के कप्तान पारस डोगरा ने टास जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। मुंबई की टीम की शुरूआत अच्छी नहीं हुई और टीम ने पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर मुशीर खान के रूप में पहला विकेट गंवाया।

उस समय स्कोरबोर्ड पर मुंबई की टीम खाता भी नहीं खोल पाई थी। इसके उपरांत अजिंक्य रहाणे और आयुष मात्रे के बीच दूसरी विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी 109 गेंदों में पूरी हुई। आयुष मात्रे 55 गेंदों में पांच चौकों की मदद से 28 रन पर खेल रहे थे और स्कोरबोर्ड पर 61 रन जुड़े ही थे कि 18.4 ओवर में युद्धवीर सिंह चाढ़क ने फिर कन्हैया वधावन के हाथों कैच लपकाकर आयुष का विकेट चटका लिया।

सिद्धेश लाड ने सूझबूझ के साथ पारी को संभाला इसके उपरांत सिद्धेश लाड बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और अभी स्कोरबोर्ड पर 74 रन बने ही थे कि अजिंक्य रहाणे 66 गेंदों में तीन चौकों की मदद से 27 रन बनाकर युद्धवीर सिंह चाढ़क की गेंद पर कन्हैया वधावन को कैच देकर पवेलियन लौटा दिए गए। सिद्धेश लाड ने सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करना शुरू की और 156 गेंदों में 17 चौकों और तीन छक्कों की मदद से शतकीय पारी खेलते हुए 116 रन बनाए।

एसएन खान ने 48 गेंदों में छह चौकों और एक छक्के की मदद से 42 रन बनाए। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक मुंबई की टीम ने 83 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 336 रन बना लिए हैं जबकि शमस मुलानी 125 गेंदों में आठ चौकों और एक छक्के की मदद से 79 रन और आकाश आनंद 49 गेंदों में दो चौकों की मदद से 15 रन बनाकर नाबाद हैं।