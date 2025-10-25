राज्यसभा चुनाव परिणाम: MLA चंद्र प्रकाश की पत्नी के निधन से फीकी हुईं BJP की जीत की खुशियां, जितेंद्र सिंह ने जताया शोक 

राज्य ब्यूरो, जम्मू। भाजपा के विधायक चंद्र प्रकाश गंगा की पत्नी सुषमा शर्मा के आकस्मिक निधन के कारण जम्मू में पार्टी की राज्यसभा चुनाव में जीत की खुशियां फीकी हो गईं। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को भाजपा विधायक की पत्नी के निधन पर गहरे दुख का इजहार किया।

शुक्रवार सुबह श्रीनगर में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व पार्टी के विधायकों ने भी शोकसभा कर विजयपुर से भाजपा विधायक चंद्र प्रकाश गंगा की पत्नी पर शोक जताया। इस मौके पर दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए मौनव्रत भी रखा गया। शुक्रवार को भाजपा की कश्मीर व जम्मू इकाई के नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा की राज्यसभा चुनाव में जीत का जश्न मनाने की पूरी तैयारी की थी।

सादगी के साथ मनाया जीत का जश्न पार्टी नेतृत्व ने जम्मू में कार्यकर्ताओं को ढ़ोल, धमाके करने से मना कर दिया था। ऐसे में शुक्रवार शाम को जम्मू में भाजपा का मुख्यालय में खामोशी रही। इसी तरह से कश्मीर इकाई को निर्देश दिए गए कि जीत के जश्न को सादगी के साथ मनाया जाए।

श्रीनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी जश्न के स्तर को कम कर दिया। सचिवालय में मोदी मोदी के नारेबाजी के साथ जीतने वाले शर्मा का सचिवालय के बाहर जोरदार स्वागत किया गया। श्रीनगर में मतदान में हिस्सा लेने पहुंचे भाजपा के विधायक चंद्र प्रकाश गंगा की पत्नी का शुक्रवार सुबह सांबा जिले के सरोर में आकस्मिक निधन हो गया।

शाम में हुआ अंतिम संस्कार ऐसे में लोकसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव में हिस्सा लेने के बाद चंद्र प्रकाश गंगा पार्टी के कुछ विधायकों के साथ श्रीनगर एयरपोर्ट से सुबह सवा ग्यारह बजे के करीब पहली फ्लाइट से जम्मू के लिए रवाना हो गए। भाजपा विधायक की पत्नी का अंतिम संस्कार शाम पांच बजे के करीब हुआ।