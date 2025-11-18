कश्मीर में सेना की कैंटीन में कार्यरत राजस्थान के असैन्य कर्मचारी की संदिग्ध मौत, पुलिस कर रही जांच

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के नौगाम हंदवाड़ा इलाके में राष्ट्रीय राइफल्स कैंटीन में कार्यरत राजस्थान के एक असैन्य कर्मचारी की मंगलवार को बेहोश होने के बाद मौत हो गई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मृतक की पहचान कृष्ण कुमार के रूप में हुई है जो राजस्थान के झुंझुनू तहसील के गांव टांडा का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति अचानक बेहोश हो गया। उसे तुरंत मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने मौत के कारणों का पता लगाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 194 के तहत जांच शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी की हृदयाघात से मौत इसी बीच दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के ची इलाके में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की संदिग्ध हृदयाघात से मौत हो गई। मृतक की पहचान अनंतनाग निवासी मुन्नेर अहमद भट के रूप में हुई है। वह अपने घर पर बेहोशी की हालत में पड़ा मिला।