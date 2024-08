राहुल गांधी ने गुरुवार को सुबह कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। इसके बाद श्रीनगर के लाल चौक का दौरा किया। राहुल गांधी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की। वहीं एलान भी किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू-कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने गठबंधन बनाया है।

