    पंजाब के गवर्नर कटारिया ने की कश्मीर की खूबसूरती की तारीफ, कहा- 'ठंड के मौसम से टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है'

    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 01:51 PM (IST)

    पंजाब के गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित (कटारिया) ने कश्मीर की सुंदरता की प्रशंसा की और कहा कि ठंड के मौसम में भी पर्यटन बढ़ रहा है। उन्होंने शीतकालीन पर्यटन की संभावनाओं और सरकार की सुरक्षा व्यवस्था की सराहना की। उन्होंने पर्यटकों से बिना डर के कश्मीर घूमने की अपील की।

    गवर्नर कटारिया ने कहा कि देश कश्मीर की अहमियत को समझता है 

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने मंगलवार को घाटी की कुदरती खूबसूरती और ठंडे मौसम की तारीफ करते हुए कहा कि यह प्राकृतिक नजारे बड़ी संख्या में टूरिस्ट को खींच रहे हैं और यह टूरिज्म को फिर से शुरू करने में अहम योगदान दे रही हैं। पंजाब गवर्नर अभी कश्मीर के दौरे पर हैं। 

    गवर्नर कटारिया ने आज यहां कश्मीर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि साल के इस समय कश्मीर का मौसम पर्यटन के लिए एक बड़ा आकर्षण बना हुआ है। उन्होंने कहा कि घाटी हमेशा से भारत का ताज और देश की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक रही है। 

    तापमान में तेज गिरावट कोई रुकावट नहीं है बल्कि सर्दियों के अनुभव चाहने वाले पर्यटकों के लिए कश्मीर का आकर्षण और बढ़ा है। 

    हाल ही में हुए पहलगाम हमले का सीधा जिक्र किए बिना पंजाब गवर्नर ने कहा कि ऐसी घटनाओं से टूरिज्म सेक्टर को नुकसान नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू और कश्मीर समेत बॉर्डर वाले राज्य 1947 के बंटवारे के बाद से ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। फिर भी स्थानीय लोगों के जज़्बे और इलाके की हिम्मत ने हमेशा नॉर्मल ज़िंदगी को जारी रखने में मदद की है। 

    गवर्नर कटारिया ने कहा कि देश कश्मीर की अहमियत को समझता है और इस इलाके में शांति, सुरक्षा और टूरिज्म को और मजबूत करने के लिए लगातार कोशिशों की जरूरत है।