पुलवामा पुलिस ने सुलझाया पशु चोरी का मामला, बंदरपोरा से चोरी हुई 47 भेड़ें बरामद, दो गिरफ्तार-तीन आरोपी फरार

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 331(4) और 305 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 282/2025 से संबंधित 47 चोरी हुई भेड़ों को बरामद कर पशु चोरी का मामला सुलझा लिया है।

बताया जाता है कि भेड़ें 17-18 नवंबर की रात को बंदरपोरा से चोरी हुई थीं और बाद में गांदरबल के कुलान कंगन में मिलीं।पुलिस ने बताया कि पुलिस ने लगातार जांच की और 47 भेड़ें बरामद कीं।

पुलिस ने बताया कि गहन जांच के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनकी पहचान अब्दुल रजाक बजाद, पुत्र मोहम्मद शफी, निवासी कंदियाल अखनूर और मोहम्मद जीलानी बरघाट, पुत्र मोहम्मद जर, निवासी दोवा राजौरी के रूप में हुई है।



पुलिस के अनुसार, इस मामले में शामिल तीन अन्य आरोपी जिसकी पहचान मुश्ताक अहमद खारी, पुत्र बौघ हुसैन, निवासी ठंडी चोई अखनूर, नजक्कत अहमद बोकड़ा, पुत्र मोहम्मद जुबैर, निवासी अखनूर (वर्तमान में वहाब साहिब ख्रेव में रह रहा है), और मोहम्मद जलेनी बरघाट, पुत्र मोहम्मद मोटवाली, निवासी सुगली गाला कलाकोट राजौरी शामिल है, फरार है और उनको पकड़ने के प्रयास जारी हैं।



पुलिस ने बताया कि बरामद पशुओं को कानूनी औपचारिकताओं और उनके असली मालिक को सौंपने के लिए पुलवामा वापस लाया जा रहा है।