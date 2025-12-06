पुलवामा में आतंकी और अलगाववादी तंत्र के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दुकान से JKDFP के पोस्टर और साहित्य बरामद
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में आतंकवादियों और अलगाववादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक दुकान से JKDFP के पोस्टर और साहित्य बरामद किए हैं। पु ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। पुलिस ने वादी में आतंकी और अलगाववादी तंत्र के समूल नाश के अपने अभियान को जारी रखते हुए शनिवार को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में एक दुकान से प्रतिबंधित साहित्य व आपत्तिजनक सामान बरामद करने का दावा किया है। संबधित दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया है,लेकिन पुलिस ने अधिकारिक तौर पर इस खबर के लिखे जाने तक इसकी पुष्टि नहीं की थी।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अदालत के अनुमति से पुलिस ने आज लित्तर पुलवामा में आज एक दुकान पर छापा डाला।छापे के दौरान पुलिस दल के साथ एक मैजिस्ट्रेट और कुछ निष्पक्ष गवाह भी मौजूद रहे। यह दुकान मोहम्मद आमिर राथर की है और वह लित्तर का ही रहने वाला है।
पुलिस ने दुकान की तलाशी के दौरान वहां से जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी नामक एक प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन के पोस्टर, साहित्य और कुछ अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया है।
प्रवक्ता ने बताया कि यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के तहत की गई है। प्रवक्ता ने बताय कि पुलिस को अपने तंत्र से पता चला था कि पुलवामा में कुछ लाेग एक बार फिर आतंकी और अलगाववादी गतिविधियों में सक्रिय हो रहे हैं और स्थानीय युवाओं को बरगला रहे हैं। राष्ट्रविरोधी तत्वों के किसी भी षडयंत्र को विफल बनाने के लिए यह कार्रवाई की गई है। जब्त सामान की विस्तृत जांच की जाएगी और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
प्रवक्ता ने बताया कि मोहम्मद आमिर राथर लित्तर पुलवामा के पुराने अलगाववादी तत्वों में एक है। वह जेकेडीएफपी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा है और उसके खिलाफ पहले भी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के मामले दर्ज हैं।
