पुलवामा में बड़ा हादसा टला: लाधू गांव में एक चिंगारी ने मचाई अफरा-तफरी, लेकिन 50 आरआर के जवानों ने किया कुछ ऐसा...
जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के लाधू गांव में एक चिंगारी से अफरा-तफरी मच गई। 50 आरआर के जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग को फैलने से रोका। ग्रामीणों और जवानों के संयुक्त प्रयासों से एक बड़ा हादसा टल गया और जान-माल का नुकसान होने से बच गया।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। पुलवामा जिले के पंपोर क्षेत्र के लाधू गांव के बाथपुरा मेंं राष्ट्रीय राइफ्ल्ज की 50 वाहिनी के जवानों द्वारा मौके पर की गई बचाव कारर्वाई के चलते गांव में आग की एक बड़ी दुर्घटना टल गई।
दरअसल गांव के निवासी अब्दुल रहमान वगे के घर में रविवार दोपहर बाद गैस रिसाव से आग लगने की घटना घटी। घर में आग लगते देख वगे के परिवार ने फौरन पुलिस व दमकल कर्मियों को सूचित किया।
इधर इ बीच क्षेत्र में तैनात 50 आरआर के सैनियकर्मियों को भी इसकी सूचना मिली। सूचना मिलते ही आरआर के जवान तुरंत वहां पहुंचे और स्थानीय पड़ोसियों जो तब तक आग पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, के साथ मिलकर संयुक्त तौर पर बचाव अभियान चलाया और आग पर काबू पा आस-पास के घरों में आग को और फैलने से रोकने में मदद की और क्षेत्र की घेराबंदी करके आग को फैलने से रोकने में सहायता की तथा प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षित करने और मलबा हटाने में मदद की।
यूनिट ने क्षेत्र में घायल लोगों को भोजन और सूखा राशन भी उपलब्ध कराया और चिकित्सा सहायता प्रदान की, साथ ही क्षेत्र के लोगों के लिए स्थानीय चिकित्सा सहायता का समन्वय भी किया।
इधर अब्दुल रहमान वगे जिनके रिहायशी मकान को इस घटना में क्षित पहुंची, के परिवार ने भारतीय सेना के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया, जिन्होंने आग बुझाने और मलबा हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके दयालु दृष्टिकोण और इस विकट परिस्थिति में निस्वार्थ चिकित्सा सहायता प्रदान की। 50 आरआर द्वारा परिवार को समय पर प्रदान की गई सहायता का स्थानीय लोगों ने भी स्वागत किया।
