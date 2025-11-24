पुलवामा में बड़ा हादसा टला: लाधू गांव में एक चिंगारी ने मचाई अफरा-तफरी, लेकिन 50 आरआर के जवानों ने किया कुछ ऐसा...

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। पुलवामा जिले के पंपोर क्षेत्र के लाधू गांव के बाथपुरा मेंं राष्ट्रीय राइफ्ल्ज की 50 वाहिनी के जवानों द्वारा मौके पर की गई बचाव कारर्वाई के चलते गांव में आग की एक बड़ी दुर्घटना टल गई।

दरअसल गांव के निवासी अब्दुल रहमान वगे के घर में रविवार दोपहर बाद गैस रिसाव से आग लगने की घटना घटी। घर में आग लगते देख वगे के परिवार ने फौरन पुलिस व दमकल कर्मियों को सूचित किया।



इधर इ बीच क्षेत्र में तैनात 50 आरआर के सैनियकर्मियों को भी इसकी सूचना मिली। सूचना मिलते ही आरआर के जवान तुरंत वहां पहुंचे और स्थानीय पड़ोसियों जो तब तक आग पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, के साथ मिलकर संयुक्त तौर पर बचाव अभियान चलाया और आग पर काबू पा आस-पास के घरों में आग को और फैलने से रोकने में मदद की और क्षेत्र की घेराबंदी करके आग को फैलने से रोकने में सहायता की तथा प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षित करने और मलबा हटाने में मदद की।