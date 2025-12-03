कश्मीर में बढ़ी पर्यटकों की मुसीबत, शाम के समय नहीं मिल रहे पब्लिक वाहन, दोगुना हुआ किराया

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। दक्षिणी कश्मीर के कई हिस्सों विशेषकर पुलवामा, अवंतीपोरा और शोपियां इलाकों में शाम के समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने से काम करने वाले प्रोफेशनल्स, दिहाड़ी मजदूरों, स्टूडेंट्स और मरीजों को परेशानी हो रही है।



स्थानीय लोगों ने कहा कि वे खासकर शाम के समय जब कड़ाके की इस ठंड से बचने के लिए लोग जलदी अपने घरों की तरफ जाने की कोशिशें में रहते हैं,वाहनों के उपलब्ध न होने से परेशान हो जाते हैं।



पिछले कई हफ्तों से, इन इलाकों के लोगों ने बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने के कारण, सैकड़ों लोग मेन टाउन पुलवामा और आस-पास के इलाकों में सूमो स्टैंड पर बेबस होकर इंतज़ार करते रहते हैं।



जिले के राजपोरा, शादीमार्ग, केलर, तहाब, चंदगाम, लस्सीपोरा, कोइल, अवंतीपोरा और दूसरे आस-पास के गांवों के लोगों ने कहा कि शाम के समय सड़कों से ट्रांसपोर्ट न होने से उनका रूटीन बिगड़ गया है। कई दिहाड़ी मजदूर और स्टूडेंट्स इन कड़ाके की ठंड के दिनों में देर से घर पहुंचते हैं। शब्बीर अहमद परे नामक एक स्थानीय नागरिक ने कहा,हम लोग रोज पिसते हैं।