श्रीनगर में कुख्यात ड्रग्स तस्कर की संपत्ति कुर्क, नशे को लेकर जम्मू-कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। पुलिस ने ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के रहने वाले एक कुख्यात ड्रग्स तस्कर की 12.5 मरला जमीन और उस पर निर्मित दो मंजिला मकान की गुरुवार को कुर्की की। कुर्क संपत्ति की कीमत लगभग 1.6 करोड़ रुपये बताई जाती हे।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपित ड्रग्स तस्कर का नाम लियाकत अली है और वह औकाफ चौक कनिहामा नौगाम का रहने वाला है। उसकी संपत्ति को उसके खिलाफ वर्ष 2022 में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामले की जांच के सिलसिले में कुर्क किया गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि उसे नौगाम पुलिस ने वर्ष 2022 में भारी मात्रा में कोडीन की बोतलों के साथ पकड़ा था। उसके खिलाफ पहले भी एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामले दर्ज हैं। प्रवक्ता ने बताया कि लियाकत अली के खिलाफ जारी जांच के दौरान पता चला कि उसने अवैध नशीले पदार्थां की कमाई से कनिहामा नौगाम में 12.5 मरला जमीन और उस पर एक मकान बनाया है।
सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद पुलिस ने आज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बीके पोरा और निष्पक्ष गवाहों की मौजूदगी में उक्त संपत्ति को कुर्क किया।
