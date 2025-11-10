जिसे मान लिया था समाप्त, व्हाइट कॉलर आतंकियों के रूप में मिला जिंदा; कश्मीर में डॉक्टरों ने कैसे रची खौफनाक साजिश?

नवीन नवाज, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद से एक अंतरराज्यीय व्हाइट कॉलर आतंकी मॉडयूल का भंडाफोड़ किए जाने के बाद अंसार गजवात उल हिंद एजीएच का नाम फिर सुर्खियों में आ गया है। इस संगठन को तीन वर्ष पहले वादी में पूरी तरह समाप्त मान लिया गया था, समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी सक्रिय है और डॉ. आदिल और डॉ. मुजम्मिल का इससे जुड़ाव बता रहा है कि कश्मीर में अल-कायदा और आईएसआईएस एक बार फिर अपने लिए जमीन तलाश रहा है।

मामले की जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि डॉ. आदिल और डॉ. मुजम्मिल दोनों ही कट्टर हिंसक जिहादी मानसिकता से ग्रस्त हैं और जैश सरगना अजहर मसूद और मई 2019 में मारे गए अंसार गजवातुल हिंद के कमांडर जाकिर मूसा से प्रभावित हैं।

अंसार गजवातुल हिंद का गठन हिजबुल मुजाहिदीन से अलग होने के बाद जुलाई 2017 में जाकिर मूसा ने किया था। जाकिर मूसा दक्षिण कश्मीर में त्राल का रहने वाला था। आतंकी बनने से पहले वह इंजीनियरिंग का छात्र था। कैसे रखी एजीएच की नींव उसने कश्मीर में सीधे शब्दों में हुर्रियत नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा था कि कश्मीर कोई आजादी या पाकिस्तान विलय का मुद्दा नहीं है, यहां शरियत बहाली की बात है और उसने अल-कायदा के साथ नाता जोड़ते हुए एजीएच की नींव रखी थी।