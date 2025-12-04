Language
    पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आशिक नेंगरू की संपत्ति कुर्क की तैयारी, घर पर चिपकाया अदालत का आदेश

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 11:16 PM (IST)

    पुलवामा के राजपोरा का रहने वाला आशिक नेंगरू 2019 में सीआरपीएफ काफिले पर हुए हमले का मास्टरमाइंड है। वह 2018 तक कश्मीर में सीमा पार से हथियार लाता था। ...और पढ़ें

    पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आशिक नेंगरू की संपत्ति कुर्क की तैयारी। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, कठुआ। कुख्यात एवं खूंखार आतंकी एवं पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आशिक नेंगरू की सपंत्ति कुर्क करने की तैयारी है। पुलवामा के हाजीवाला राजपोरा का रहने वाला आशिक नेंगरू इस समय पाकिस्तान में है। जिस पर जिले के लखनपुर पुलिस थाने में 2019 में हथियारों की तस्करी का मामला दर्ज है।

    इस मामले में पुलिस चालान भी पेश कर चुकी है। बावजूद इसके नेंगरू ने अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं किया। जिसके चलते वह भगोड़ा भी घोषित करार दिया जा चुका है। अब पुलिस ने अदालत से नेंगरू को इश्तहारी मुजरिम भी घोषित करा दिया है। 26 दिसंबर उसे पुलिस के हवाले करने का आदेश दिया है।

    लखनपुर पुलिस ने आरोपी के घर के बाहर इश्तहार भी लगा दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि वह पेश नहीं हुआ तो उसकी संपत्ति और घर कुर्क कर दिया जाएगा। एसएसपी मोहिता शर्मा ने बताया कि तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश जम्मू द्वारा जारी उद्घोषणा आदेश को निष्पादित किया है। फरार आरोपी को पहले से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।

    समन और गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद आरोपी कानून से बचता रहा। नतीजतन, अदालत ने एक उद्घोषणा आदेश जारी किया। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सरपंच, लंबरदार, चौकीदार और समाज के दूसरे जाने-माने लोगों की मौजदूगी में यह आदेश दिया गया है।

    आरोपी के घर के सामने आदेश को चिसप दिया गया है। कठुआ पुलिस फरार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और यह पक्का करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कानून का पालन हो।

    यह आदेश को लागू करना इस दिशा में एक अहम कदम है, जो फरार लोगों को सजा दिलाने में बड़ा कदम है। पुलिस जनता से कठुआ पुलिस के साथ सहयोग करने और ऐसी कोई भी जानकारी देने की अपील करती है जिससे फरार लोगों को पकड़ा जा सके।

    कई बड़े हमलों में शामिल, ड्र्रोन से भेजता था हथियार

    पुलवामा के राजपोरा का रहने वाला आशिक नेंगरू 2019 में सीआरपीएफ काफिले पर हुए बहुचर्चित पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड है। नेंगरू 2018 तक कश्मीर में था। उस दौरान वह सीमा पार से हथियार लाकर कश्मीर में आतंकियों को मुहैया कराता था।

    सितंबर 2018 में जम्मू के झज्जर कोटली में आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में शामिल आतंकियों को आशिक नेंगरू कश्मीर ले जा रहा था।

    आतंकी मारे गए, लेकिन वह चकमा देकर भाग गया। पता चला है कि वह जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर है। पाकिस्तान में रहकर जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियां चला रहा है। ड्रोन से हथियार भी भेजने का काम करता है।