पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आशिक नेंगरू की संपत्ति कुर्क की तैयारी, घर पर चिपकाया अदालत का आदेश

जागरण संवाददाता, कठुआ। कुख्यात एवं खूंखार आतंकी एवं पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आशिक नेंगरू की सपंत्ति कुर्क करने की तैयारी है। पुलवामा के हाजीवाला राजपोरा का रहने वाला आशिक नेंगरू इस समय पाकिस्तान में है। जिस पर जिले के लखनपुर पुलिस थाने में 2019 में हथियारों की तस्करी का मामला दर्ज है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मामले में पुलिस चालान भी पेश कर चुकी है। बावजूद इसके नेंगरू ने अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं किया। जिसके चलते वह भगोड़ा भी घोषित करार दिया जा चुका है। अब पुलिस ने अदालत से नेंगरू को इश्तहारी मुजरिम भी घोषित करा दिया है। 26 दिसंबर उसे पुलिस के हवाले करने का आदेश दिया है।

लखनपुर पुलिस ने आरोपी के घर के बाहर इश्तहार भी लगा दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि वह पेश नहीं हुआ तो उसकी संपत्ति और घर कुर्क कर दिया जाएगा। एसएसपी मोहिता शर्मा ने बताया कि तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश जम्मू द्वारा जारी उद्घोषणा आदेश को निष्पादित किया है। फरार आरोपी को पहले से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।

समन और गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद आरोपी कानून से बचता रहा। नतीजतन, अदालत ने एक उद्घोषणा आदेश जारी किया। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सरपंच, लंबरदार, चौकीदार और समाज के दूसरे जाने-माने लोगों की मौजदूगी में यह आदेश दिया गया है।