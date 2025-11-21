जम्मू-कश्मीर: दिल्ली धमाके के बाद पुंछ में दहशत, ग्रामीण बना रहे निजी बंकर

संवाद सहयोगी, पुंछ। दिल्ली में हालिया हुए धमाके के बाद नियंत्रण रेखा से सटे गांवों के लोग दहशत में हैं। सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच स्थानीय निवासियों ने अपने खर्च पर बंकरों का निर्माण शुरू कर दिया है।

स्थानीय निवासी मुहम्मद बशीर, राजकुमार, दिनेश शर्मा, कुलदीप सिंह कहना है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सेना और सरकार ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई थी। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी की, जिसमें पुंछ जिले के कई बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवाई।