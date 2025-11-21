Language
    जम्मू-कश्मीर: दिल्ली धमाके के बाद पुंछ में दहशत, ग्रामीण बना रहे निजी बंकर

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 03:09 PM (IST)

    दिल्ली में धमाके के बाद पुंछ के नियंत्रण रेखा से सटे गांवों में दहशत है। सीमा पर तनाव बढ़ने से ग्रामीण अपने खर्च पर बंकर बना रहे हैं। निवासियों का कहना है कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी गोलीबारी में कई लोगों की जान गई, बंकर होते तो नुकसान कम होता। गृह मंत्री ने बंकरों का आश्वासन दिया था, पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

    दिल्ली में धमाके के बाद पुंछ के नियंत्रण रेखा से सटे गांवों में दहशत है। (File Photo)

    संवाद सहयोगी, पुंछ। दिल्ली में हालिया हुए धमाके के बाद नियंत्रण रेखा से सटे गांवों के लोग दहशत में हैं। सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच स्थानीय निवासियों ने अपने खर्च पर बंकरों का निर्माण शुरू कर दिया है।

    स्थानीय निवासी मुहम्मद बशीर, राजकुमार, दिनेश शर्मा, कुलदीप सिंह कहना है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सेना और सरकार ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई थी। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी की, जिसमें पुंछ जिले के कई बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवाई।

    यदि उस समय उनके पास बंकर होते, तो नुकसान कम होता। हालांकि, आपरेशन सिंदूर के बाद बंकरों की मांग को जिला प्रशासन, एलजी प्रशासन और दिल्ली सरकार के समक्ष उठाया गया था। गृह मंत्री अमित शाह के पुंछ दौरे के दौरान उन्हें बंकरों के निर्माण का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

     