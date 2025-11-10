सीएम उमर और भाजपा नेता सुनील के बीच राजनीतिक टकराव जारी, बोले- अब्दुल्ला ने भाजपा के साथ की थी गठबंधन की कोशिश

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) प्रमुख उमर अब्दुल्ला और भाजपा नेता सुनील शर्मा के बीच राजनीतिक टकराव सोमवार को भी जारी रहा। इससे एक दिन पहले अब्दुल्ला ने कुरान की कसम खाकर उन दावों का खंडन किया था कि उन्होंने 2024 में भाजपा से गठबंधन के लिए संपर्क किया था।

गत रविवार को भाजपा नेता सुनील शर्मा ने अब्दुल्ला को कुरान की कसम खाने की चुनौती दी थी और उन पर राज्य का दर्जा बहाल करने के बदले में भाजपा से गुप्त रूप से समर्थन मांगने का आरोप लगाया था।

अब्दुल्ला ने इंटरनेट मीडिया पर जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने 2024 में राज्य का दर्जा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए भाजपा के साथ कोई गठबंधन नहीं किया है। आज सोमवार को एक बार फिर मीडिया कर्मियों को बयान देेते हुए शर्मा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने खुद संकेत दिया था कि भाजपा सदस्यों ने उन्हें एक पद की पेशकश की थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था।

शर्मा ने कहा कि उन्होंने इससे संबंधित कुछ वीडियो क्लिप भी इंटरनेट मीडिया पर साझा किए हैं जिनसे यह पता चलता है कि अब्दुल्ला ने पहले भाजपा प्रतिनिधियों के साथ राजनीतिक बातचीत पर विचार किया था, जिसमें दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी शामिल थी।