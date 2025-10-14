श्रीनगर में पुलिस ने कई जगहों पर मारा छापा, जमाते इस्लामी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़े लोगों के ठिकानों की ली तलाशी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। पुलिस ने कश्मीर में नए सिरे आतकियों व अलगाववादियों का नेटवर्क खड़ा करने के किसी भी षडयंत्र को विफल बनाने के अपने अभियान को जारी रखते हुए सोमवार को श्रीनगर में प्रतिबंधित जमाते-इस्लामी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से कथित तौर पर जुड़े लोगों के ठिकानों की तलाशी ली।

इनमें आतंकी संगठन हिजबुल्ला के पूर्व कमांडर मुश्ताक अहमद बट उर्फ गुगा के अलाव जेकेएलएफ के पूर्व कमांडर मेहराजुदीन कलवाल का मकान भी शामिल है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि बटमालू में मुश्ताक अहमद बट उर्फ गुगा, बागात में शरफ सेहराई, कनिहामा में मेहराजुद्दीन कलवाल और गुलशन नगर नौगाम में जमीर अहमद शेख के घरों पर तलाशी ली गई।