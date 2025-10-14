Language
    श्रीनगर में पुलिस ने कई जगहों पर मारा छापा, जमाते इस्लामी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़े लोगों के ठिकानों की ली तलाशी

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 12:08 AM (IST)

    श्रीनगर पुलिस ने आतंकियों और अलगाववादियों के नेटवर्क को पुनर्जीवित करने की साजिश को नाकाम करते हुए जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़े संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी की। हिजबुल्ला के पूर्व कमांडर मुश्ताक अहमद बट और जेकेएलएफ के पूर्व कमांडर मेहराजुदीन कलवाल के घरों की तलाशी ली गई। अदालत की अनुमति से की गई इस कार्रवाई में आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई।

    श्रीनगर में पुलिस ने कई जगहों पर मारा छापा। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। पुलिस ने कश्मीर में नए सिरे आतकियों व अलगाववादियों का नेटवर्क खड़ा करने के किसी भी षडयंत्र को विफल बनाने के अपने अभियान को जारी रखते हुए सोमवार को श्रीनगर में प्रतिबंधित जमाते-इस्लामी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से कथित तौर पर जुड़े लोगों के ठिकानों की तलाशी ली।

    इनमें आतंकी संगठन हिजबुल्ला के पूर्व कमांडर मुश्ताक अहमद बट उर्फ गुगा के अलाव जेकेएलएफ के पूर्व कमांडर मेहराजुदीन कलवाल का मकान भी शामिल है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि बटमालू में मुश्ताक अहमद बट उर्फ गुगा, बागात में शरफ सेहराई, कनिहामा में मेहराजुद्दीन कलवाल और गुलशन नगर नौगाम में जमीर अहमद शेख के घरों पर तलाशी ली गई।

    तलाशी की यह कार्रवाई अदालत से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद निष्पक्ष गवाओं और मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई है। तलाशी के दौरान प्रतिबंधित अलगाववादी संगठनों से कथित तौर पर जुड़ा साहित्य और तस्वीरों सहित विभिन्न सामग्रियां ज़ब्त की गईहै।