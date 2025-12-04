विदेशी पर्यटकों के ठहरने की सूचना ना देने पर पुलिस की कार्रवाई, पहलगाम में होटल मालिक के खिलाफ मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। अनंतनाग में पुलिस ने आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 का उल्लंघन करते हुए दो विदेशी नागरिकों के ठहरने की सूचना कथित रूप से न देने के आरोप में पहलगाम क्षेत्र के एक होटल के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

अधिकारियों ने कहा कि पहलगाम पुलिस स्टेशन की एक पुलिस टीम ने राफ्टिंग पॉइंट क्षेत्र में होटलों और अतिथि प्रतिष्ठानों के नियमित निरीक्षण के दौरान पाया कि होटल गोल्डन हेरिटेज, राफ्टिंग पॉइंट, येनर ने अनिवार्य फार्म सी जमा किए बिना दो थाई नागरिकों को ठहराया था।

फार्म, जिसे विदेशी मेहमानों की मेजबानी करने वाले सभी प्रतिष्ठानों द्वारा आनलाइन दाखिल किया जाना चाहिए, अधिनियम के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग और सत्यापन तंत्र का एक प्रमुख घटक है। अधिकारियों ने बताया कि होटल ने विदेशी नागरिको के ठहरने की जानकारी छिपाई थी, जिसे एक गंभीर सुरक्षा चिंता और विदेशी यात्रियों की उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए वैधानिक दायित्वों का स्पष्ट उल्लंघन माना जा रहा है।