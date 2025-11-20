Language
    पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी, कार्यक्रम में शामिल हुईं जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष

    By Raziya Noor Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 07:40 PM (IST)

    श्रीनगर में पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी करने के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डा. सैयद दरख्शां अंद्राबी ने इसमें भाग लिया और किसानों को योजना के लाभों के बारे में बताया। उन्होंने वृक्षारोपण भी किया और योजना के सीधे प्रसारण को देखा, जिससे किसानों को सशक्त बनाने की बात कही गई।

    फोटो जागऱण

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष व राज्य मंत्री डा. सैयद दरख्शां अंद्राबी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी करने के लिए श्रीनगर में आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

    एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि यह कार्यक्रम श्रीनगर में आयोजित किया गया था, जिसमें पीएम किसान प्रोत्साहन के लाभार्थियों ने भाग लिया। डा. दरख्शां ने पौधे रोपे। इस वृक्षारोपण अभियान में उनके साथ आईसीएआर के कर्मचारी भी शामिल हुए।

    बाद में डॉ. अंद्राबी ने सभी किसानों और आईसीएआर के कर्मचारियों के साथ पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी होने का सीधा प्रसारण देखा। डा. दरख्शां ने कहा कि 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए, जिससे यह किसी भी सरकार द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी पहल बन गई।

    प्रधानमंत्री ने इस योजना के माध्यम से न केवल किसानों को सशक्त बनाया है, बल्कि उन्हें लाभ पहुंचाने में 100 प्रतिशत पारदर्शिता भी सुनिश्चित की है। यही प्रधानमंत्री मोदी के भारत की शक्ति है। उन्होंने किसान समुदाय और विशेषज्ञों को शामिल करते हुए इस तरह के एक सार्थक आयोजन के लिए आईसीएआर-सीआईटीएच के कर्मचारियों और लीफ़ी-ग्रीन्स को धन्यवाद दिया।