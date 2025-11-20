पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी, कार्यक्रम में शामिल हुईं जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष व राज्य मंत्री डा. सैयद दरख्शां अंद्राबी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी करने के लिए श्रीनगर में आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि यह कार्यक्रम श्रीनगर में आयोजित किया गया था, जिसमें पीएम किसान प्रोत्साहन के लाभार्थियों ने भाग लिया। डा. दरख्शां ने पौधे रोपे। इस वृक्षारोपण अभियान में उनके साथ आईसीएआर के कर्मचारी भी शामिल हुए।

बाद में डॉ. अंद्राबी ने सभी किसानों और आईसीएआर के कर्मचारियों के साथ पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी होने का सीधा प्रसारण देखा। डा. दरख्शां ने कहा कि 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए, जिससे यह किसी भी सरकार द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी पहल बन गई।