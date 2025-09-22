नवरात्र के पहले दिन कश्मीर को दहलाने की साजिश नाकाम, डल झील से विस्फोटक बरामद; बम निरोधक दस्ते ने किया नष्ट

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। डल झील के किनारे सोमवार को उस समय भय का वातावरण बन गया, जब स्थानीय लोगों ने सफेद गेंद जैसी एक संदिग्ध वस्तु को देखा। पुलिस ने नियंत्रित विस्फोटक के जरिए उसे नष्ट कर दिया। इसके बाद ही वहां स्थिति सामान्य हुई।

मिली जानकारी के अनुसार, आज सुबह डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर सुरक्षाबलों ने का एक दल नियमित गश्त पर था। इसी दौरान वहां उन्होंने एक जगह सफेद फुटबाल जैसी एक संदिग्ध वस्तु देखी।

जवानों ने उसी समय वहां से आस पास खड़े लोगों को हटाते हुए, बम निरोधक दस्ते को सूचित किया। फुटबाल जैसी संदिग्ध वस्तु मिलने की खबर फैलते ही पूरे बुलेवार्ड रोड पर भय का वातावरण फैल गया।

सुरक्षाकर्मियों ने पूरे इलाके को घेर लिया। बम निरोधक दस्ता भी अपने साजो सामान समेत मौके पर पहुंच गया।

बम निरोधक दस्ते ने संदिग्ध वस्तु का मुआयना किया और बिना किसी नुकसान के संदिग्ध विस्फोटक को मौके पर ही नष्ट कर दिया।