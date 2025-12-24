Photos: कश्मीर में स्नोफॉल... बर्फ की सफेद चादर से ढका गुलमर्ग, पर्यटकों की हुई मौज

बता दें कि बारिश और बर्फबारी के साथ कश्मीर में गत 21 दिसंबर से शुरू हुए 40 दिन के कठोर सर्दी वाले चिल्ले कलां के तीसरे दिन फिर बारिश और बर्फबारी हुई है। लेकिन अभी अधिक बर्फबारी की उम्मीद की जा रही है। जम्मू संभाग के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहा।

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते मंगलवार को कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से शीत लहर बढ़ गई।

लेकिन आगे घना कोहरा छा सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 28 दिसंबर तक लगभग बादल छाए रहेंगे। इसके बाद 29 दिसंबर से एक जनवरी तक कई हिस्सों में बर्फबारी और बारिश के आसार हैं।

उत्तरी कश्मीर के स्की रिजार्ट गुलमर्ग के ऊंचे स्थलों पर सोमवार की रात से शुरू हुआ बर्फबारी का सिलसिला मंगलवार सुबह तक जारी रहा।

इसके अलावा जिला शोपियां, सोनमर्ग, मुगल रोड, बांदीपोरा में गुरेज सहित कश्मीर के अन्य कई पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। घाटी के मैदानी इलाकों में रुक-रुक कर बारिश हुई।

बर्फबारी के कारण करनाह-कुपवाड़ा मार्ग पर वाहनों की आवाजागी बंद है। बीकन अधिकारियों ने बताया कि उक्त मार्ग पर बर्फ हटाने का कार्य चल रहा है और इसमें अभी समय लगेगा।

पर्यटकों और यात्रियों को यातायात व प्रशासन की एडवाइजरी के तहत यात्रा करने की सलाह जारी की गई है। बर्फबारी के कारण प्रभावित मार्गों पर फिसलन का खतरा बना हुआ है।

मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के निदेशक मुख्तार अहमद के अनुसार आगामी आमतौर पर मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन इस बीच हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। बर्फबारी के चलते पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की आमद बढ़ रही है। विश्व विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग और सोनमर्ग में बर्फ से मस्ती करने पर्यटक पहुंच रहे हैं।