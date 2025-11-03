जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के शोपियां शहर में ट्रैफिक जाम से दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त है और निवासियों व यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है। सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में ज़िला अस्पताल रोड, फोर वे चौक और पुराना बस अड्डा शामिल हैं, जहां व्यस्ततम यातायात के दौरान घंटों तक वाहनों का जाम लगा रहता है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि बिगड़ते हालात ने आम यात्रा को खासकर मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए, एक कठिन परीक्षा में बदल दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता शेख मोहसिन ने कहा, कई बार, तीमारदारों को अपने वाहन बीच रास्ते में ही छोड़कर मरीज़ों को पीठ पर लादकर अस्पताल ले जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि भारी भीड़ के कारण कभी-कभी कुछ सौ मीटर की दूरी तय करने में आधे घंटे से ज़्यादा का समय लग जाता है।

निवासी इस अव्यवस्था के लिए संकरी सड़कों, बेतरतीब पार्किंग, सड़क किनारे अतिक्रमण और वाहनों की अनियंत्रित वृद्धि को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। वे यातायात नियमन की कमी और खराब प्रशासनिक योजना को भी ज़िम्मेदार ठहराते हैं। यातायात का प्रबंधन ठीक से नहीं हो रहा है। महीनों पहले,आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए एक बाइक दस्ता बनाया गया था, लेकिन वह जल्द ही गायब हो गया।