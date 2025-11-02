'भारत के लिए दौड़ रहे हैं लोग', कश्मीर मैराथन में पहुंचे फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी; भारी भागीदारी देख हुए गदगद

राज्य ब्यूरो, जम्मू। मैराथन के लिए कश्मीर में मौजूद बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने रविवार को इस आयोजन में भारी भागीदारी देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कह कि लोग कश्मीर और भारत के लिए दौड़ रहे हैं। कश्मीर मैराथन के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोग कश्मीर और भारत के लिए दौड़ रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह बहुत ही खूबसूरत आयोजन है और हर उम्र के लोगों का उत्साह देखकर अद्भुत लगता है। मैं दूसरे संस्करण के लिए यहां आकर बहुत खुश हूं और हर साल मैं फिर से आने की पूरी कोशिश करूंगा। बैसरन की घटना के बाद पर्यटन के लिए इस आयोजन के महत्व के बारे में पूछे जाने पर शेट्टी ने कहा कि हां मैं इसे देख सकता हूं। मैं कल ही यहां पहुंचा हूं। हम डल झील और कई अन्य जगहों पर गए। ऐसा लगा जैसे वह शांत माहौल फिर से लौट आया है।

मुझे लगता है कि यह सर्दी कश्मीर के लिए बेहद खूबसूरत होगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या आने वाले वर्षों में और अधिक एथलीटों के आने की उम्मीद की जा सकती है तो शेट्टी ने जवाब दिया कि मुझे 100 प्रतिशत यकीन है कि वे आएंगे।

सर्दी आ रही है और फरवरी में शीतकालीन कार्यक्रम हो रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है। क्रिकेट भी आ रहा है। क्रिस गेल जैसे और अन्य अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी यहां खेलेंगे। इसका मतलब है कि हम वापस आ गए हैं।

घाटी से बालीवुड के जुड़ाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मेरे कुछ निर्माता दोस्त यहां हैं और वे कश्मीर में और फ़िल्में बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि कबीर भी यहां हैं और इस साल बन रही फ़िल्मों से उम्मीद की एक किरण जगी है।

मुझे लगता है कि हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए। सिर्फ मैं या कोई और नहीं, इस देश के नागरिक होने के नाते हम सभी को यहां वापस आना चाहिए और जो भी कर सकते हैं करना चाहिए। यह धरती पर हमारी सबसे खूबसूरत जगह है।

शेट्टी ने कहा कि यहां 100 से ज़्यादा अंतरराष्ट्रीय एथलीट और हर जगह से लोग हैं। हर उम्र के लोग दौड़ रहे हैं। मैंने 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को देखा। मैं खुद 65 साल से ज़्यादा का हूं। इसलिए मैं उन्हें बूढ़ा नहीं कह सकता। मैं उन्हें जवान कहूंगा। लेकिन वे बहुत उत्साह से दौड़ रहे थे।