जम्मू-कश्मीर के विचाराधीन कैदियों की वापसी के लिए PDP की याचिका

उन्होंने याचिका में आग्रह किया है कि जब तक इन विचाराधीन कैदियों को वापस प्रदेश की जेलों में स्थानांतरित नहीं किया जाता,तब तक उनके परिवार के किसी एक सदस्य को हर माह उससे मिलने के लिए यात्रा भत्ता और संबंधित शहर में ठहरने की सुविधा दी जाए।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। पीडीपी ने देश की विभिन्न जेलों में बंद जम्मू-कश्मीर के सभी विचाराधीन कैदियों को यथाशीघ्र प्रदेश की जेलों में वापस स्थानांतरित कराने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

जानकारी के अनुसार, पीडीपी प्रमुख ने याचिका में आग्रह किया है कि अगर किसी कैदी को बाहर की जेल में ही रखा जाना जरूरी है तो संबंधित प्रशासन संबंधित मामले में कोई ठोस आधार, स्पष्ट करे।

उन्होंने अपनी याचिका में बताया कि विभिन्न विचाराधीन कैदियों के परिजनों ने उनसे मुलाकात कर आग्रह किया कि वह देश की जेलों में बंद उनके स्वजन को वापस प्रदेश की जेलों में स्थानांतरित करने के मामले को सरकार के संज्ञान मे लाएं। याचिका मे कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार और गृह विभाग व पुलिस महानिदेशक को केंद्र सरकार इस संबंध में आदेश जारी करे।