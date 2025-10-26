Language
    जम्मू-कश्मीर के विचाराधीन कैदियों की वापसी के लिए PDP की याचिका

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 03:03 PM (IST)

    पीडीपी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मांग की है कि जम्मू-कश्मीर के बाहर की जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को वापस प्रदेश की जेलों में स्थानांतरित किया जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि जब तक कैदियों को स्थानांतरित नहीं किया जाता, उनके परिवार के सदस्यों को उनसे मिलने के लिए यात्रा और ठहरने की सुविधा दी जाए। पीडीपी ने प्रशासन से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि यदि किसी कैदी को बाहर रखना आवश्यक है, तो उसका उचित कारण बताया जाए।

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। पीडीपी ने देश की विभिन्न जेलों में बंद जम्मू-कश्मीर के सभी विचाराधीन कैदियों को यथाशीघ्र प्रदेश की जेलों में वापस स्थानांतरित कराने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

    उन्होंने याचिका में आग्रह किया है कि जब तक इन विचाराधीन कैदियों को वापस प्रदेश की जेलों में स्थानांतरित नहीं किया जाता,तब तक उनके परिवार के किसी एक सदस्य को हर माह उससे मिलने के लिए यात्रा भत्ता और संबंधित शहर में ठहरने की सुविधा दी जाए।

    जानकारी के अनुसार, पीडीपी प्रमुख ने याचिका में आग्रह किया है कि अगर किसी कैदी को बाहर की जेल में ही रखा जाना जरूरी है तो संबंधित प्रशासन संबंधित मामले में कोई ठोस आधार, स्पष्ट करे।

    उन्होंने अपनी याचिका में बताया कि विभिन्न विचाराधीन कैदियों के परिजनों ने उनसे मुलाकात कर आग्रह किया कि वह देश की जेलों में बंद उनके स्वजन को वापस प्रदेश की जेलों में स्थानांतरित करने के मामले को सरकार के संज्ञान मे लाएं। याचिका मे कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार और गृह विभाग व पुलिस महानिदेशक को केंद्र सरकार इस संबंध में आदेश जारी करे।

     