Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीडीपी नेता वहीद पारा ने नेकां पर साधा निशाना, कहा-'सरकार ने जनता का भरोसा तोड़ा, वादे पूरे करने में विफल रही'

    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 12:38 PM (IST)

    पीडीपी नेता वहीद पारा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने जनता का भरोसा तोड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेकां अनुच्छेद 370, रोजगार और आरक्षण जैसे वादों को पूरा करने में विफल रही। पारा ने पीडीपी की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि उनकी पार्टी जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगी। 

    prefferd source google
    Hero Image

    पीडीपी नेता वहीद पारा ने दिल्ली विस्फोट की निंदा की और पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। फाइल फोटो।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के नेता और पुलवामा से विधायक वहीद पारा ने मंगलवार को बडगाम उपचुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) पर कड़ा हमला बोला और उस पर "जनता का भरोसा तोड़ने" और अनुच्छेद 370, रोज़गार और आरक्षण से जुड़े "प्रमुख वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पत्रकारों से बात करते हुए वाहिद पारा ने कहा कि लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर भरोसा जताया था, लेकिन उमर के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने कहा, "एनसी ने अपने मूल मुद्दों से पूरी तरह पलटी मार ली है। लोगों से किया गया हर वादा टूट गया है।" 

    उन्होंने दोहराया कि पीडीपी जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "हमें विश्वास है कि बडगाम के लोग पीडीपी का समर्थन करेंगे और यह स्पष्ट संदेश देंगे कि उमर अब्दुल्ला की सरकार अपने वादे पूरे करने में विफल रही है।" 

    जवाबदेही, रोज़गार सृजन और पारदर्शी शासन के प्रति अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराते हुए, पारा ने ज़ोर देकर कहा कि "लोगों के भरोसे को अब और हल्के में नहीं लिया जा सकता।" 

    पीडीपी नेता ने दिल्ली विस्फोट की भी निंदा की और जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त की।