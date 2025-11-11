पीडीपी नेता वहीद पारा ने नेकां पर साधा निशाना, कहा-'सरकार ने जनता का भरोसा तोड़ा, वादे पूरे करने में विफल रही'

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के नेता और पुलवामा से विधायक वहीद पारा ने मंगलवार को बडगाम उपचुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) पर कड़ा हमला बोला और उस पर "जनता का भरोसा तोड़ने" और अनुच्छेद 370, रोज़गार और आरक्षण से जुड़े "प्रमुख वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पत्रकारों से बात करते हुए वाहिद पारा ने कहा कि लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर भरोसा जताया था, लेकिन उमर के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने कहा, "एनसी ने अपने मूल मुद्दों से पूरी तरह पलटी मार ली है। लोगों से किया गया हर वादा टूट गया है।"

उन्होंने दोहराया कि पीडीपी जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "हमें विश्वास है कि बडगाम के लोग पीडीपी का समर्थन करेंगे और यह स्पष्ट संदेश देंगे कि उमर अब्दुल्ला की सरकार अपने वादे पूरे करने में विफल रही है।"