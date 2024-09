महबूबा मुफ्ती ने नसरुल्ला को बताया शहीद, कहा- मेरे कल के सभी कार्यक्रम रद्द

एएनआई, श्रीनगर। दुनिया के सबसे बड़े गैर-सरकारी सशस्त्र संगठन हिजबुल्ला के चीफ सैयद हसन नसरुल्ला की इजरायल के एक हवाई हमले में मौत हो गई। नसरुल्ला की मौत पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की भी प्रतिक्रिया सामने आई है।

Cancelling my campaign tomorrow in solidarity with the martyrs of Lebanon & Gaza especially Hassan Nasarullah. We stand with the people of Palestine & Lebanon in this hour of immense grief & exemplary resistance.