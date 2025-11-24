जम्मू-कश्मीर में खोई जमीन वापस पाने को पीडीपी तैयार, जनसंपर्क और सदस्यता अभियान शुरू, इल्तिजा-परा संभालेंगी मोर्चा

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रदेश में अपने राजनीतिक जमीन को मजबूत बनाने और युवा वर्ग में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए जल्द ही एक जनसंपर्क और सदस्यता अभियान चलाने जा रही है। इल्तिजा मुफ्ती और वहीद उर रहमान परा जैसे युवा चेहरों के नेतृत्व में चलाए जाने वाले इस अभियान में पीडीपी ने राज्य के दर्जे की बहाली, रोजगार, आरक्षण जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अधिकतम संख्या में युवा वर्ग को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

पीडीपी से जुढे सूत्रों ने बताया कि पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पार्टी के वरिष्ठजनों की एक बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों को तेजी देने और पंचायत स्तर पर बैठकों के आयोजन व जनसंपर्क के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि बैठक में सभी नेतस इस बात पर सहमत नजर आए कि बडगाम उपचुनाव में जीत का असर पूरी वादी में है और मौजूदा माहौल का लाभ खोए हुए जनाधार को वापस पाने के लिए उठाया जाए।

इसके लिए जिला से पंचायत स्तर तक बैठकों को आयोजन किया जाए और जिलावार पार्टी की गतिविधियों व स्थानीय नेताओं के प्रदर्शन का भी आकलन किया जाए और तदनुसार संबधित क्षेत्र में स्थिति मजबूत बनाने की रणनीति को तय कर कार्यान्वित किया जाए।

चुनावी वादों से पलटने को भी अभियान में मुद्दा बनाने का निर्णय उन्होंने बताया कि पार्टी के प्रस्तावित जनसंपर्क अभियान और सदस्यता अभियान में युवाओं पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही पार्टी ने नेशनल कान्फ्रेंस के एक वर्ष कार्यकाल की तथाकथित नाकामी और चुनावी वादों से पलटने को भी इस अभियान में मुद्दा बनाने का निर्णय लिया है।

उन्होंने बताया कि इस अभियान की खास बात यह है कि पार्टी ने युवा चेहरों को आगे रखने का निर्णय लिया है और पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेता उनके सहयोगी व मार्गदर्शक भूमिका में रहेंगे। इस अभियान में इल्तिजा मुफ्ती और वहीद उर रहमान परा की भूमिका प्रमूुख रहेगी,क्योंकि इन दोनों ने बडगाम उपचुनाव में सक्रिय भूमिका निभाते हुए मतदाताओं को जोड़ने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है और यह दोनों वादी में युवाओं की भीड़ खींचने में पीडीपी के सबसे दमदार चेहरा बनकर उभरे हैं।

पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियां चलती रहती हैं पीडीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी खुर्शीद आलम ने कहा कि कश्मीर के लाेगों को पता चल चुका है कि यहा भाजपा का कौन एजेंटे है और कौन सही मायनों में कश्मीरियों का हमदर्द है। पीडीपी के प्रस्तावित अभियान पर उन्होंने कहा कि पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियां चलती रहती हैं और समय समय पर इनकी समीक्षा कर इनमें आवश्यक सुधार लाया जाता है।