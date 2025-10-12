Language
    J&K News: मरीजों को मिली नहीं... लाखों की दवाई स्टोर में हो गई एक्सपायर; आग में जलाने पर लोगों में रोष 

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 10:43 PM (IST)

    सांबा जिले के रामगढ़ के एक स्वास्थ्य केंद्र में लाखों रुपये की दवाइयां एक्सपायर हो गईं और उन्हें जला दिया गया। स्थानीय लोगों ने इस पर रोष जताया है क्योंकि उन्हें जरूरत के समय दवाइयां नहीं मिलतीं। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों पर मनमानी का आरोप लगाया है और मामले की जांच की मांग की है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच का आश्वासन दिया है।

    जम्मू-कश्मीर के सांबा में लाखों की दवाई स्टोर में हो गई एक्सपायर। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, रामगढ़ (सांबा)। राज्य सरकार स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को अधिकांश दवा निशु्ल्क उपलब्ध करवाने के दावे करती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। स्वास्थ्य ब्लॉक रामगढ़ के गांव करालियां स्थित आयुष्मान स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को दवा देने के स्थान पर स्टोर में ही लाखों रुपयों की दवाई एक्सायर हो गई जिसे अब आग में जला दिया गया।

    इससे स्थानीय लोगों में रोष है और उन्होंने इसकी जांच करवाने की मांग की है। जिन एक्सपायरी दवाइयों को स्वास्थ्य केंद्र परिसर में आग लगाकर जलाया गया है, उनमें वर्ष 2023 से लेकर मौजूदा वर्ष 2025 की दवाइयां शामिल हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जरूरतमंदों को खांसी, बुखार, जुकाम, नजला, एलर्जी, गैस, उल्टी, पेचिस, उच्च रक्तचाप तक की दवा नहीं दी जाती है जबकि स्टोर में लाखों रुपयों की दवा पड़ी होती है।

    ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र में तैनात कर्मचारी अपनी मनमर्जी करते हैं और मरीजों के मांगने पर भी उन्हें दवा नहीं दी जाती है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर सरकार, प्रशासन व उच्च स्वास्थ्य विभाग जरूरतमंदों को हर जरूरी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवा रहा है, तो स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत स्टाफ उनको डंप क्यों करता है।

    इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चहिए और जो भी स्टाफ सदस्य जिम्मेवार हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चहिए। भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए भी पुख्ता कदम उठाए जाने चाहिए। ब्लाक मेडिकल ऑफिसर रामगढ़ लखविंदर सिंह का कहना है कि कौन सी दवा जलाई गई, इसकी जांच करवाई जाएगी।