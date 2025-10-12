संवाद सहयोगी, रामगढ़ (सांबा)। राज्य सरकार स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को अधिकांश दवा निशु्ल्क उपलब्ध करवाने के दावे करती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। स्वास्थ्य ब्लॉक रामगढ़ के गांव करालियां स्थित आयुष्मान स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को दवा देने के स्थान पर स्टोर में ही लाखों रुपयों की दवाई एक्सायर हो गई जिसे अब आग में जला दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इससे स्थानीय लोगों में रोष है और उन्होंने इसकी जांच करवाने की मांग की है। जिन एक्सपायरी दवाइयों को स्वास्थ्य केंद्र परिसर में आग लगाकर जलाया गया है, उनमें वर्ष 2023 से लेकर मौजूदा वर्ष 2025 की दवाइयां शामिल हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जरूरतमंदों को खांसी, बुखार, जुकाम, नजला, एलर्जी, गैस, उल्टी, पेचिस, उच्च रक्तचाप तक की दवा नहीं दी जाती है जबकि स्टोर में लाखों रुपयों की दवा पड़ी होती है।

ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र में तैनात कर्मचारी अपनी मनमर्जी करते हैं और मरीजों के मांगने पर भी उन्हें दवा नहीं दी जाती है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर सरकार, प्रशासन व उच्च स्वास्थ्य विभाग जरूरतमंदों को हर जरूरी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवा रहा है, तो स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत स्टाफ उनको डंप क्यों करता है।