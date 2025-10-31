राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। प्रदेश में अगले चंद दिनों में प्रदेश चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मार्ग प्रदेश विधानसभा में जम्मू और कश्मीर पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2025‘ के पारित होने के साथ ही प्रशस्त हो गया। यह विधेयक प्रदेश चुनाव आयुक्त की अधिकतम आयु सीमा को 65 से बढ़ाकर 70 वर्ष सुनिश्चित करता है। उल्लेखनीय है कि गत अप्रैल में तत्कालीन प्रदेश चुनाव आयुक्त बीआर शर्मा का कार्यकाल पूरा होने के बाद से प्रदेश चुनाव आयुक्त का पद रिक्त पड़ा हुआ था और प्रदेश सरकार संबधित अधिनियम में संशोधन के बाद उनका उत्तरााधिकारी नियुक्त करना चाहती थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री जावेद अहमद डार ने गत बुधवार को ‘जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 में संशोधन के लिए विधेयक को सदन के पटल पर रखा था,जिसे आज बिना किसी संशोधन के सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। नए कानून के मुताबिक, अब प्रदेश चुनाव आयुक्त की अधिकतम आयु 70 होगी।

प्रदेश चुनाव आयुक्त अपने पद पर 70 वर्ष की आयु सीमा पूरी होने के बाद नही रह सकता।उसका कार्यकाल पांच वर्ष ही होगा और अगर वह 70 वर्ष की आयु सीमा प्रापत करने से पहले पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुका होगा तो उसकी नियुक्त स्वत: समाप्त मानी जाएगी,बशर्ते उसे पुन: नियुक्त न किया गया हो।