Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तान का नया पैंतरा! बांग्लादेश और तुर्किये में हो रही आतंकियों की भर्ती, कश्मीर में भी तैयार हो रहा नेटवर्क

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 11:33 AM (IST)

    खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पाकिस्तान को कश्मीर में आतंकी हिंसा से अलग दिखाने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। बांग्लादेश, तुर्किये और कुछ यूरोपीय देशों में सक्रिय जिहादी संगठनों और पुराने कश्मीरी अलगाववादियों को आतंकी बनाने में लगा है। कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर्स का एक नया नेटवर्क भी बनाया जा रहा है। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से विदेशों में बैठे कश्मीरी छात्रों और कारोबारियों से संपर्क किया जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कश्मीर में तैयार किए जा रहे ओवरग्राउंड वर्कर (फाइल फोटो)

    नवीन नवाज, श्रीनगर। कश्मीर में आतंकी हिंसा के दुष्चक्र से पाकिस्तान को पूरी तरह अलग दिखाने के लिए खुफिया एजेंसी आइएसआइ ने नया पैंतरा खेला है। आइएसआइ ने तीसरे देश को भारत विरोधी गतिविधियों और कश्मीर जिहाद का नया केंद्र बनाने का षड्यंत्र रचा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके तहत बांग्लादेश, तुर्किये और कुछ यूरोपीय देशों में सक्रिय जिहादी संगठनों और पुराने कश्मीरी अलगाववादियों को आतंकी तैयार करने के लिए सक्रिय किया जा रहा है। इसके साथ कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर्स का नया नेटवर्क तैयार किया जा रहा है।

    पाकिस्तान का नाम आया सामने

    इसमें इंटरनेट मीडिया की मदद लेने से लेकर विदेशों में बैठे कश्मीरी छात्रों, कारोबारियों व अन्य लोगों से संपर्क-संवाद बहाल किया जा रहा है। कश्मीर में तैनात वरिष्ठ खुफिया अधिकारी के अनुसार कश्मीर में जारी आतंकी हिंसा के दुष्चक्र जारी रखने में पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान का शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व पूरी तरह से लिप्त हैं। इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है।

    ऑपरेशन सिंदूर के बाद उपजे हालात और वैश्विक समुदाय के समक्ष को खुद को पाकिस्तान दिखाने के लिए ना-पाक ने अब नया षड्यंत्र रचा है।

    बांग्लादेश और म्यंमार में सक्रिय आतंकी

    पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों के पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंपों को दूरदराज इलाकों में स्थानांतरित करने के अलावा अफगानिस्तान के भीतर चलाने में सहयोग कर रहा। उसने बांग्लादेश और म्यंमार सक्रिय आतंकी संगठनों के साथ कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों के बीच मजहब के आधार पर समझौता कराया है।