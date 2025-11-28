पाकिस्तान का नया पैंतरा! बांग्लादेश और तुर्किये में हो रही आतंकियों की भर्ती, कश्मीर में भी तैयार हो रहा नेटवर्क

नवीन नवाज, श्रीनगर। कश्मीर में आतंकी हिंसा के दुष्चक्र से पाकिस्तान को पूरी तरह अलग दिखाने के लिए खुफिया एजेंसी आइएसआइ ने नया पैंतरा खेला है। आइएसआइ ने तीसरे देश को भारत विरोधी गतिविधियों और कश्मीर जिहाद का नया केंद्र बनाने का षड्यंत्र रचा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके तहत बांग्लादेश, तुर्किये और कुछ यूरोपीय देशों में सक्रिय जिहादी संगठनों और पुराने कश्मीरी अलगाववादियों को आतंकी तैयार करने के लिए सक्रिय किया जा रहा है। इसके साथ कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर्स का नया नेटवर्क तैयार किया जा रहा है।

पाकिस्तान का नाम आया सामने इसमें इंटरनेट मीडिया की मदद लेने से लेकर विदेशों में बैठे कश्मीरी छात्रों, कारोबारियों व अन्य लोगों से संपर्क-संवाद बहाल किया जा रहा है। कश्मीर में तैनात वरिष्ठ खुफिया अधिकारी के अनुसार कश्मीर में जारी आतंकी हिंसा के दुष्चक्र जारी रखने में पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान का शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व पूरी तरह से लिप्त हैं। इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है।