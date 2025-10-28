जम्मू-कश्मीर: आतंकी हमले के बाद पहलगाम में थमी विकास की रफ्तार, इस प्रोजेक्ट पर लगी रोक

2025 पहलगाम हमला भारत के जम्मू और कश्मीर में पहलगाम के पास सशस्त्र आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों पर किया गया एक आतंकवादी हमला था जिसमें 22 अप्रैल 2025 को 26 नागरिक मारे गए थे। आतंकवादियों ने हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया, हालांकि एक ईसाई पर्यटक और एक स्थानीय मुस्लिम भी मारे गए।





पहलगाम में आतंकियों ने कथित तौर पर पर्यटकों से उनका धर्म पूछा, उनसे कलमा पढ़ने को कहा। जब वह ऐसा नहीं कर सके तो आतंकियों ने उन्हें मार गिराया। इस घटना में आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली। इस कायराना हरकत के बाद देश के हर नागरिक का खून उबल रहा था।