जम्मू-कश्मीर: आतंकी हमले के बाद पहलगाम में थमी विकास की रफ्तार, इस प्रोजेक्ट पर लगी रोक
पहलगाम में आतंकी हमले के बाद गंडोला परियोजना रुक गई है, जिसके लिए एनआईए की अनुमति का इंतजार है। 22 अप्रैल, 2025 को हुए हमले में 26 पर्यटक मारे गए थे, जिसके बाद कई पर्यटन स्थलों पर पाबंदियां लगी हैं। सरकार ने बताया कि जेकेसीसीसी ने परियोजना के लिए बोलियां मंगाई हैं, लेकिन हमले के कारण काम रुका हुआ है। आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया था, जिससे पूरे देश में आक्रोश है।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के कारण पहलगाम गंडोला परियोजना ठप हो गई है। यह परियोजना यात्री निवास के पास से बैसरन तक के लिए है। परियोजना को शुरू करने के लिए संबंधित एजेंसी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) से भूमि सर्वेक्षण और तकनीकी अध्ययन की अनुमति का इंतजार है।
यह जानकारी विधानसभा में पहलगाम विधायक अल्ताफ अहमद के प्रश्न के उत्तर में दी गई। सरकार के अनुसार, जम्मू-कश्मीर केबल कार कार्पोरेशन (जेकेसीसीसी) ने पहलगाम गंडोला परियोजना के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए एक सलाहकार के साथ समझौता किया है। आतंकी हमले के बाद विभिन्न पर्यटन स्थलों पर लगाई गई पाबंदियों के कारण यह परियोजना रुक गई है।
22 अप्रैल को हुआ था हमला
कश्मीर की पहलगाम में 22 अप्रैल, 2025 को आतंकी हमला हुआ था। बैसरन घाटी में सशस्त्र आतंकियों ने 26 पर्यटकों को निशाना बनाया। इस हमले में एक ईसाई व स्थानीय मुस्लिम सहित 26 लोगों की मौत हुई थी।
