पहलगाम में माइनस में पहुंचा तापमान, अब बारिश बढ़ाएगी जम्मू-कश्मीर में ठंड, पढ़ें कैसा रहेगा मौसम
जम्मू-कश्मीर में ठंड का प्रकोप जारी है, पहलगाम में तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई है, जिससे ठंड और बढ़ने की आशंका है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बारिश के कारण तापमान में और गिरावट आ सकती है।
जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू कश्मीर में शुष्क चल रहे मौसम का मिजाज मंगलवार को बदल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार अगले 48 घंटे में आंशिक बादल छाने के साथ कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसमें मंगलवार को जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में 51 से 75 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है जबकि यह सिलसिला 5 नवंबर को भी आंशिक बादलों के साथ जारी रहेगा।
बता दें कि पहलगाम में न्यूनतम तापमान माइनस में चला गया है। प्रसिद्ध पर्यटनस्थल गुलमर्ग में अधिकमत तापमान 12.8 डिग्री रहा। मौसम में बदलाव से पारे में गिरावट आ सकती है। प्रदेश में अक्टूबर के शुरू में बारिश से लग रहा था कि ठंड में इजाफा होगा, मगर पिछले करीब एक महीने से मौसम शुष्क चल रहा है।
हालांकि जम्मू शहर व आसपास के इलाकों में सुबह और रात को सर्दी का अहसास हो रहा है। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में रात में ठंड बढ़ी है। आगामी बारिश और बर्फबारी से सर्दी में वृद्धि हो सकती है। इस बीच सोमवार को जम्मू का अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।