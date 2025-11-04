पहलगाम में माइनस में पहुंचा तापमान, अब बारिश बढ़ाएगी जम्मू-कश्मीर में ठंड, पढ़ें कैसा रहेगा मौसम

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू कश्मीर में शुष्क चल रहे मौसम का मिजाज मंगलवार को बदल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार अगले 48 घंटे में आंशिक बादल छाने के साथ कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसमें मंगलवार को जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में 51 से 75 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है जबकि यह सिलसिला 5 नवंबर को भी आंशिक बादलों के साथ जारी रहेगा।

बता दें कि पहलगाम में न्यूनतम तापमान माइनस में चला गया है। प्रसिद्ध पर्यटनस्थल गुलमर्ग में अधिकमत तापमान 12.8 डिग्री रहा। मौसम में बदलाव से पारे में गिरावट आ सकती है। प्रदेश में अक्टूबर के शुरू में बारिश से लग रहा था कि ठंड में इजाफा होगा, मगर पिछले करीब एक महीने से मौसम शुष्क चल रहा है।