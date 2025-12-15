Language
    पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए ने दायर किया आरोपपत्र, सीएम उमर बोले- 'अब कोर्ट तय करेगा कि कौन दोषी और कौन बेगुनाह'

    By Rahul SharmaEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 03:49 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में कानूनी प्रक्रिया और जांच एजेंसी को अपना काम करने देना चाहिए। एनआईए द्वारा आर ...और पढ़ें

    मुख्यमंत्री ने कहा अब अदालत में सुनवाई होगी और पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद है। फोटो: साहिल मीर।

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में कानूनी प्रक्रिया को और जांच एजेंसी को अपना काम करने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आखिर में कोर्ट ही तय करेगा कि कौन दोषी है और कौन बेगुनाह। 

    

    नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा आरोप पत्र दायर किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया में मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे इस मामले में जांच हो चुकी है और आज आरोपपत्र भी दायर किया जा रहा है। “अब फैसला कोर्ट करेगा। दोषी या बेगुनाह तय करने के लिए एक कानून है, और यह ज़िम्मेदारी ज्यूडिशियरी की है।” 

    उन्होंने दोहराया कि एक बार इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने के बाद, मामला कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए। उमर ने कहा, “जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, जब भी कोई एक्शन लिया जाता है या किसी एम्प्लॉई को निकाला जाता है, तो उसे कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए। 

    पहलगाम केस में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जिम्मेदारी इस पूरे मामले की जांच करते हुए दोषियों को चाहत करना था इसमें कौन शामिल है और यह षड्यंत्र कहां रचा गया था उसने अपनी जांच पूरी कर ली है चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाएगी।