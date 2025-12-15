पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए ने दायर किया आरोपपत्र, सीएम उमर बोले- 'अब कोर्ट तय करेगा कि कौन दोषी और कौन बेगुनाह'

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में कानूनी प्रक्रिया को और जांच एजेंसी को अपना काम करने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आखिर में कोर्ट ही तय करेगा कि कौन दोषी है और कौन बेगुनाह।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा आरोप पत्र दायर किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया में मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे इस मामले में जांच हो चुकी है और आज आरोपपत्र भी दायर किया जा रहा है। “अब फैसला कोर्ट करेगा। दोषी या बेगुनाह तय करने के लिए एक कानून है, और यह ज़िम्मेदारी ज्यूडिशियरी की है।”

उन्होंने दोहराया कि एक बार इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने के बाद, मामला कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए। उमर ने कहा, “जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, जब भी कोई एक्शन लिया जाता है या किसी एम्प्लॉई को निकाला जाता है, तो उसे कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए।