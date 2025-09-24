Language
    पहलगाम हमले में आतंकियों की मदद करने वाला टीचर मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार, ऑपरेशन महादेव से खुला राज

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 08:34 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पहलगाम हमले के आतंकवादियों की मदद करने वाले मोहम्मद कटारिया नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी ऑपरेशन महादेव के दौरान बरामद हथियारों के फोरेंसिक विश्लेषण के बाद हुई। कटारिया को अदालत में पेश किया जाएगा। ऑपरेशन महादेव जो हफ़्तों तक चला श्रीनगर के पास दाचीगाम में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना पर शुरू किया गया था।

    जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पहलगाम हमले के आतंकवादियों की मदद करने वाले मोहम्मद कटारिया नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया (फाइल फोटो)

     जिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के आतंकवादियों की मदद करने वाले एक आदमी को गिरफ्तार किया है। जुलाई में हुए ऑपरेशन महादेव के दौरान बरामद हथियारों और उपकरणों के फोरेंसिक विश्लेषण किया गया। उसके बाद मोहम्मद कटारिया नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया।

    सूत्रों ने बताया कि कटारिया को अदालत में पेश किया जाएगा और न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। ऑपरेशन महादेव के बाद से सुरक्षा बलों के लिए यह पहला बड़ा कदम है और यह पहलगाम हमले के लिए ज़िम्मेदार सभी लोगों का पता लगाने पर सरकार के फोकस को दर्शाता है 

    ऑपरेशन महादेव 22 मई से शुरू होकर हफ़्तों तक चला, जब सुरक्षा बलों को श्रीनगर के पास दाचीगाम में आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली। कई हफ़्तों की निगरानी के बाद - इस दौरान सेना ने चीन में बने उपकरणों पर एन्क्रिप्टेड संचार को इंटरसेप्ट किया। 

    आतंकवादियों की पुष्टि के लिए लॉन्च किया गया ड्रोन

    सुबह 8 बजे आतंकवादियों की पुष्टि के लिए एक ड्रोन लॉन्च किया गया। सुबह 9.30 बजे राष्ट्रीय राइफल्स जम्मू-कश्मीर में सेना का आतंकवाद रोधी बल और विशेष बल के कमांडो ज़मीन पर तैनात थे और 30 मिनट के भीतर, एक और पुष्टि हुई। सुबह 11 बजे गोलियाँ चलीं और सुबह 11.45 बजे भागने की कोशिश में एक घायल आतंकवादी मारा गया। दोपहर 12.45 बजे तक, तीनों को मार गिराया गया और उनके शवों की पहचान कर ली गई, जिनमें पहलगाम हमले का कथित मास्टरमाइंड सुलेमान शाह उर्फ ​​हाशिम मूसा भी शामिल था।

    शाह पाकिस्तानी सेना के विशिष्ट विशेष सेवा समूह का एक पूर्व कमांडो था। सूत्र ने बताया कि बाद में वह आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी हाफिज सईद के लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हो गया। उसने पहली बार सितंबर 2023 में भारत में घुसपैठ की। अक्टूबर 2024 में उसने एक हमले का नेतृत्व किया जिसमें सात नागरिक मारे गए। वह बारामूला में हुए एक हमले में भी शामिल था जिसमें चार सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे।

    हथियारों को प्रोसेसिंग के लिए चंडीगढ़ की एक लैब में भेजा गया था, जहाँ से इस बात की पुष्टि हुई कि पहलगाम हमले में इन बंदूकों का इस्तेमाल किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद को बताया, "हमने इन राइफलों से गोलियां चलाकर खाली कारतूस निकाले और उनका मिलान पहलगाम में मिले कारतूसों से किया।"

    पहलगाम हमले में 26 लोगों को मारी गई थी गोली

    22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी। यह लगभग दो दशकों में सबसे घातक हमला था। इस हमले में आतंकवादियों ने लोगों से पहले उनका धर्म पूछा और फिर गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया।

    इसके तुरंत बाद एक सैन्य हमला हुआ। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई की सुबह शुरू किया गया। भारतीय मिसाइल हमलों ने पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में नौ आतंकवादी शिविरों और प्रशिक्षण ठिकानों को निशाना बनाया। पीछे हटने के आदेश के बाद, इस्लामाबाद ने ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू करके जवाब दिया, जिन्हें भारतीय सेना ने रोक दिया।