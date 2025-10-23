नेता विपक्ष सुनील शर्मा का आरोप, 'हर मोर्चे पर फेल रही सरकार; जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए सेशन बहुत छोटा'

Language
    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 02:35 PM (IST)

    बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए उसे हर क्षेत्र में विफल बताया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर सरकार की आलोचना की। शर्मा ने विधानमंडल सत्र की अवधि को कम बताते हुए जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय न होने की बात कही। उन्हों

    सुनील शर्मा ने सरकार से जनता की समस्याओं पर ध्यान देने का आग्रह किया, अन्यथा जनता के सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक सुनील शर्मा ने गुरुवार को असेंबली के ऑटम सेशन के कम समय पर निराशा जताई और कहा कि सरकार ज़रूरी जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए काफ़ी समय नहीं दे पाई है। 

    शर्मा ने कहा, "यह बदकिस्मती है कि सरकार ने इसके लिए बहुत कम समय दिया है, सिर्फ़ 5-6 दिन।" 

    उन्होंने कहा कि कई जरूरी जनता के मुद्दों, खासकर बिजली, पानी और सड़क पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा, "लोग बेसिक सुविधाओं का इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है।" 

    शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर भी निशाना साधा और कहा कि विपक्ष को उनसे बहुत उम्मीदें थीं। उन्होंने कहा, "यह बदकिस्मती है कि उन्होंने न तो सेशन के लिए काफ़ी समय दिया और न ही वह लोगों के लिए काम कर रहे हैं।" 

    उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष कम समय के सेशन के दौरान जनता के मुद्दों को असरदार तरीके से उठाने के लिए तैयार है। शर्मा ने कहा, "हम इसके लिए तैयार हैं।" राज्यसभा चुनावों पर उन्होंने कहा कि भाजपा को पूरा भरोसा है कि वह जीतेगी।