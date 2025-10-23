नेता विपक्ष सुनील शर्मा का आरोप, 'हर मोर्चे पर फेल रही सरकार; जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए सेशन बहुत छोटा'

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक सुनील शर्मा ने गुरुवार को असेंबली के ऑटम सेशन के कम समय पर निराशा जताई और कहा कि सरकार ज़रूरी जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए काफ़ी समय नहीं दे पाई है।

शर्मा ने कहा, "यह बदकिस्मती है कि सरकार ने इसके लिए बहुत कम समय दिया है, सिर्फ़ 5-6 दिन।"

उन्होंने कहा कि कई जरूरी जनता के मुद्दों, खासकर बिजली, पानी और सड़क पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा, "लोग बेसिक सुविधाओं का इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है।"

शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर भी निशाना साधा और कहा कि विपक्ष को उनसे बहुत उम्मीदें थीं। उन्होंने कहा, "यह बदकिस्मती है कि उन्होंने न तो सेशन के लिए काफ़ी समय दिया और न ही वह लोगों के लिए काम कर रहे हैं।"