बडगाम में सड़क हादसा, एक मजदूर की मौत और दूसरा घायल

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में चेक कावूसा में मंगलवार देर रात सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।

जानकारी के अनुसार घटना में दो लोग घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए जेवीसी बेमिना अस्पताल ले जाया गया, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई।मृतक की पहचान 36 वर्षीय उज्ज्वल दे पुत्र महेंद्र कुमार दे निवासी शंकर टाउन असम के रूप में हुई है।