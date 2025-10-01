Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बडगाम में सड़क हादसा, एक मजदूर की मौत और दूसरा घायल

    By raziya noor Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 03:56 PM (IST)

    मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान उज्ज्वल दे के रूप में हुई है जो असम के रहने वाले थे जबकि घायल आमिर अहमद बड़गाम के निवासी हैं। दोनों कावूसा में मजदूरी करके घर लौट रहे थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    सड़क दुर्घटना में एक श्रमिक की मौत, दूसरा घायल। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में चेक कावूसा में मंगलवार देर रात सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।

    जानकारी के अनुसार घटना में दो लोग घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए जेवीसी बेमिना अस्पताल ले जाया गया, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई।मृतक की पहचान 36 वर्षीय उज्ज्वल दे पुत्र महेंद्र कुमार दे निवासी शंकर टाउन असम के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जबकि घायल व्यक्ति की पहचान 22 वर्षीय आमिर अहमद निवासी खानपोरा खाग बड़गाम में हुई है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

    जानकारी के अनुसार दोनों श्रमिक थे और काऊसा में मजदूरी करके घर लौट रहे थे। इधर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।