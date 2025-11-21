Language
    'लालचौक में आतंकियों के खिलाफ सर्वदलीय रैली निकालें उमर' बीजेपी नेता अल्ताफ ने सीएम से की अपील

    By Naveen Sharma Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 05:30 AM (IST)

    भाजपा नेता अल्ताफ ठाकुर ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से श्रीनगर के लालचौक में आतंकवादियों के खिलाफ सर्वदलीय रैली आयोजित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह कदम आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश देगा और घाटी में शांति बहाल करने में मदद करेगा। ठाकुर ने सभी राजनीतिक दलों और नागरिक समाज समूहों से इस पहल का समर्थन करने का आग्रह किया है।

    लालचौक में आतंकियों व अलगाववादियों के खिलाफ सर्वदलीय रैली के आयोजन का आह्वान करे सीए अब्दुल्ला: अल्ताफ अहमद ठाकुर

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। भाजपा के प्रवक्ता अल्ताफ अहमद ठाकुर ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से लालचौक में आतंकियों व अलगाववादियों के खिलाफ सर्वदलीय रैली के आयोजन का आह्वान किया, ताकि पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में यह संदेश जाए कि जम्मू कश्मीर का प्रत्येक नागरिक आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है।

    उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेदों के लिए बहुत समय है,लेकिन आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए समय हमारा इंतजार नहीं करेगा। भाजपा नेता ने कहा कि हम मुख्यमंत्री से श्रीनगर के लाल चौक पर एक एंटी-टेररिज्म रैली की अगुवाई करने का आग्रह करते हैं।

    यह निंदा और संवेदना से आगे बढ़ने का समय है। जम्मू-कश्मीर को देश भर में जोरदार एकजुटता का संदेश देना चाहिए कि केंद्र शासित प्रदेश का हर व्यक्ति हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है।

    आतंकवाद के खिलाफ, देश के दुश्मनों के खिलाफ सभी पार्टियों, समुदायों और नागरिकों को एकजुटता दिखानी होगी। आतंकवाद के खिलाफ और घाटी में शांति व सम्मान के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए।

    आतंकियों और उकने एजेंडे,उनकी हिंसक प्रवृत्तियों और हिंसक गतिविधियों का किसी भी धर्म,समाज या क्षेत्र मं केाई स्थान नहीं है। लाल चौक से एक एकजुट आवाज पूरे देश में गूंजेगी और आतंक-मुक्त जम्मू-कश्मीर की लड़ाई को मजबूत करेगी।

    उन्होंने कहा कि लाल किले के पास आतंकी हमला करने वाले, व्हाईट कालर माडयूल में शामिल आतंकियों व उनके मददगारों ने या इनसे पहले जो आतंकियों व अलगाववादियों ने हम कश्मीरियों की छवि को जो नुक्सान पहुंचाया है, उसके लिए इन्हें कश्मीरी कभी माफ नहीं करेंगे।

    यह इस्लाम और इस मुल्क के दुश्मन हैं और इनके खिलाफ जब कश्मीर से आवाज उठेगी तो पूरे देश-दुनिया में कश्मीरियों की छवि को लेकर फैले भ्रम भी दूर होंगे।