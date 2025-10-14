CM उमर अब्दुल्ला का सज्जाद लोन पर पलटवार, बोले- 'उनके चुनाव से दूर रहने के फैसले से भाजपा को ही होगा लाभ'

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन के चुनाव से दूर रहने के फैसले से भाजपा को ही फायदा होगा। उमर ने कहा, "आप और मैं जानते हैं कि इससे किसे फायदा होगा। मैं दूसरों से भी अपील करता हूं कि वे चुनाव से दूर न रहें।

बारामूला में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले, राज्यसभा चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। उन्होंने विपक्षी दलों से भगवा पार्टी के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह साफ दिख रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट न देने का मतलब भाजपा की मदद करना है।" विपक्षी दलों से एकजुट रहने की अपील मुख्यमंत्री उमर ने पीडीपी और कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों से एकजुट रहने और भाजपा की हार सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक रूप से मतदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "अगर भाजपा को रोकना है, तो हर पार्टी को इसमें योगदान देना होगा। मैदान से बाहर रहने से लड़ाई कमज़ोर होती है।"

कांग्रेस के साथ गठबंधन बरकरार आइएनडीआइए ब्लॉक के भीतर मतभेद की खबरों पर, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन बरकरार है। उन्होंने कहा, "हम चौथी सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारना चाहते थे। हम चाहते थे कि कांग्रेस चुनाव लड़े क्योंकि इससे हमें जीतने का सबसे अच्छा मौका मिलता। लेकिन कांग्रेस ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया, इसलिए हमें वहां भी अपना उम्मीदवार खड़ा करना पड़ा।"