'हमें कहा था 2019 के बाद सब रुक जाएगा, लेकिन...', उमर ने केंद्र पर साधा निशाना, बोले- 'हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं'

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि 2019 के बाद स्थायी शांति के बार-बार आश्वासन के बावजूद प्रदेश में रक्तपात और निर्दोष लोगों की जान जा रही है।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों से हिंसा समाप्त करने का वादा किया गया था लेकिन जमीनी हकीकत जस की तस है। कश्मीर में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आम नागरिक इसका खामियाजा भुगत रहा है। "अगर यह दिल्ली में नहीं फूट रहा है, तो यहां फूट रहा है। निर्दोष लोग अपनी जान गंवा रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर में पिछले तीन दशकों से लगातार हिंसा जारी है।

वादे के मुताबिक नहीं बदले हालात उन्होंने आगे कहा, "हमें बताया गया था कि 2019 के बाद यह सब रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।" उमर ने कहा कि मौजूदा स्थिति की जिम्मेदारी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वालों की है। उन्होंने कहा, "यह अभी भी क्यों हो रहा है, यह आपको हमारी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोगों से पूछना चाहिए। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।"

नौगाम पीड़ित से मिल रहे उमर उन्होंने कहा कि वह हाल ही में हुए नौगाम विस्फोट से प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए विभिन्न इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "कल मैं पांच जगहों पर गया था और आज दो और जगहों पर जा रहा हूं। आखिरकार, हम चाहते हैं कि यह स्थिति किसी न किसी मोड़ पर रुके। जम्मू-कश्मीर ने पिछले 30-35 सालों में बहुत खून-खराबा देखा है।"

मिशन युवा को प्राथमिकता दे रही सरकार आर्थिक विकास पर, उमर ने मिशन युवा पर भी टिप्पणी की और कहा कि इस पहल के तहत लगभग 30,000 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) स्वीकृत की गई हैं, जबकि बैंकों ने लगभग 9,000 को मंजूरी दी है।