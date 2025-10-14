सांसद रूहुल्लाह के पार्टी प्रचार से दूर रहने के फैसले पर उमर का जवाब, जानें क्या कहा जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने?

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता आगा रूहुल्लाह के बडगाम में पार्टी के प्रचार अभियान से दूर रहने के कथित फैसले को कमतर आंकते हुए कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है।

श्रीनगर में फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, रूहुल्लाह की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर उमर ने संक्षेप में कहा, "मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता।" जम्मू-कश्मीर की व्यापक स्थिति का जिक्र करते हुए, उमर ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश ने कई असफलताओं से भरा एक चुनौतीपूर्ण वर्ष झेला है। उन्होंने कहा, "यह कोई रहस्य नहीं है कि यह वर्ष पहले पहलगाम हमले, फिर दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति और बाद में जुलाई, अगस्त और सितंबर में हुई भारी बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है।"

उन्होंने स्वीकार किया कि इन घटनाक्रमों ने जम्मू-कश्मीर की वित्तीय स्थिति पर दबाव डाला है, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की सेवा जारी रखे हुए है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "यह पूर्ण अंधकार नहीं है। कठिन समय में भी, प्रकाश की किरणें होती हैं और हम इसी आशा के साथ अपने लोगों के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे।"

पर्यटन के बारे में, उमर ने कहा कि इस क्षेत्र में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई पहल की जा रही हैं। उन्होंने कहा, "एक टीम सिंगापुर भेजी गई है क्योंकि दक्षिण-पूर्व एशिया हमारे लिए एक प्रमुख बाजार है। इसी तरह, पूरे भारत में बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली में हम जम्मू-कश्मीर को एक पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा दे रहे हैं।"