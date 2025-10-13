जम्मू-कश्मीर मुख्यमंत्री Omar Abdullah का बड़ा बयान, बोले- 'राज्यसभा चुनाव बताएंगे कि कौन भाजपा के साथ खड़ा है'?
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आगामी राज्यसभा चुनाव से पता चलेगा कि कौन सी पार्टियां भाजपा के साथ हैं। उन्होंने इस चुनाव को एक महत्वपूर्ण लिटमस टेस्ट बताया है, जिससे राजनीतिक समीकरणों का खुलासा होगा।
डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की चार सीटों के लिए होने वाले आगामी चुनाव के नतीजे बताएंगे कि कौन सी पार्टियां भाजपा का समर्थन करती हैं या विरोध करती हैं। 2021 से खाली पड़ी इन सीटों के लिए मतदान 24 अक्टूबर को होंगे।
भाजपा पर आरोप
उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में संवाददाताओं से कहा, "इस चुनाव से पता चलेगा कि कौन भाजपा का समर्थक है और कौन भाजपा का विरोधी। पिछले एक साल में किसी भी पार्टी ने भाजपा का समर्थन नहीं किया है और वह अपने दम पर एक भी सीट नहीं जीत सकती।" मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर भाजपा कोई भी सीट जीतने में कामयाब होती है, तो यह "रुपयों की ताकत, बाहुबल और एजेंसियों की ताकत" के कारण होगा।
नेशनल कॉन्फ्रेंस की रणनीति
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चौथी सीट के लिए भी उम्मीदवार उतारा है। इससे पहले "हमने तीन उम्मीदवारों के नाम बताए थे और हमें लगा कि चौथी सीट पर कांग्रेस के पास सबसे अच्छा मौका है, लेकिन उन्हें कुछ और ही लगा।"
फारूक अब्दुल्ला के बारे में बोले उमर
एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को दरकिनार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा, "वह एक अनमोल रत्न हैं और जम्मू-कश्मीर के सबसे बड़े नेता हैं... वह देश के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक हैं। अगर फारूक साहब राज्यसभा चुनाव लड़ना चाहें तो उन्हें कौन मना कर सकता है?"
उपचुनावों के उम्मीदवारों की घोषणा
मुख्यमंत्री ने नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉ फारूक अब्दुल्ला के बडगाम विधानसभा उपचुनाव लड़ने की संभावना से भी इंकार करते हुए कहा, "जिस व्यक्ति ने राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है, वह खुद को विधानसभा चुनाव प्रचार की कठिनाइयों से नहीं गुज़रने देगा।" बडगाम और नगरोटा उपचुनावों के उम्मीदवारों के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि इनकी घोषणा समय आने पर की जाएगी।
