कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों पर उमर का बड़ा बयान, बोले- 'INDIA एलांयस का इस कैंपेन से कोई लेना-देना नहीं'

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आइएनडीआई एलांयस विपक्षी गुट का कांग्रेस के 'वोट चोरी' कैंपेन से कोई लेना-देना नहीं है। अब्दुल्ला ने मीडिया से कहा, "हर पार्टी को अपना एजेंडा चुनने का अधिकार है। कांग्रेस ने एसआइआर और वोट चोरी को अपना मुख्य मुद्दा बनाया है। हम कौन होते हैं उन्हें यह बताने वाले कि क्या करना है? वे अपने मुद्दे चुन सकते हैं, और हम अपने चुनेंगे।"

कांग्रेस ने अपने 'वोट चोरी' कैंपेन को तेज़ करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एक बड़ी रैली की। मुख्य विपक्षी दल ने चुनाव आयोग पर वोटिंग प्रक्रिया में हेरफेर करने के लिए भाजपा के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग और भाजपा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है।

अब्दुल्ला की यह टिप्पणी नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता के यह कहने के एक हफ़्ते बाद आई है कि आइएनडीआई एलांयस "लाइफ़ सपोर्ट" पर है। इस बात पर सहयोगी दलों से कड़ी प्रतिक्रिया आई, कुछ ने अब्दुल्ला की बात का समर्थन किया और कुछ इससे सहमत नहीं थे।

दिल्ली में बोलते हुए अब्दुल्ला ने कहा, "हम एक तरह से लाइफ सपोर्ट पर हैं, लेकिन कभी-कभी कोई अपना पैडल निकालता है और हमें थोड़ा झटका देता है और हम फिर से उठ खड़े होते हैं। लेकिन फिर, दुर्भाग्य से बिहार जैसे नतीजे आते हैं और हम फिर से नीचे गिर जाते हैं। और फिर किसी को हमें आईसीयू में ले जाना पड़ता है।"