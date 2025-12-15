Language
    कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों पर उमर का बड़ा बयान, बोले- 'INDIA एलांयस का इस कैंपेन से कोई लेना-देना नहीं'

    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 06:08 PM (IST)

    उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 'INDIA' एलायंस का इस कैंपेन से कोई लेना-देना नहीं है। उम ...और पढ़ें

    Hero Image

    चुनाव आयोग और भाजपा ने कांग्रेस के इन आरोपों को खारिज कर दिया है।

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आइएनडीआई एलांयस विपक्षी गुट का कांग्रेस के 'वोट चोरी' कैंपेन से कोई लेना-देना नहीं है।

    अब्दुल्ला ने मीडिया से कहा, "हर पार्टी को अपना एजेंडा चुनने का अधिकार है। कांग्रेस ने एसआइआर और वोट चोरी को अपना मुख्य मुद्दा बनाया है। हम कौन होते हैं उन्हें यह बताने वाले कि क्या करना है? वे अपने मुद्दे चुन सकते हैं, और हम अपने चुनेंगे।" 

    

    कांग्रेस ने अपने 'वोट चोरी' कैंपेन को तेज़ करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एक बड़ी रैली की। मुख्य विपक्षी दल ने चुनाव आयोग पर वोटिंग प्रक्रिया में हेरफेर करने के लिए भाजपा के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग और भाजपा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। 

    अब्दुल्ला की यह टिप्पणी नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता के यह कहने के एक हफ़्ते बाद आई है कि आइएनडीआई एलांयस "लाइफ़ सपोर्ट" पर है। इस बात पर सहयोगी दलों से कड़ी प्रतिक्रिया आई, कुछ ने अब्दुल्ला की बात का समर्थन किया और कुछ इससे सहमत नहीं थे। 

    दिल्ली में बोलते हुए अब्दुल्ला ने कहा, "हम एक तरह से लाइफ सपोर्ट पर हैं, लेकिन कभी-कभी कोई अपना पैडल निकालता है और हमें थोड़ा झटका देता है और हम फिर से उठ खड़े होते हैं। लेकिन फिर, दुर्भाग्य से बिहार जैसे नतीजे आते हैं और हम फिर से नीचे गिर जाते हैं। और फिर किसी को हमें आईसीयू में ले जाना पड़ता है।" 

    उन्होंने यह भी कहा कि उनका मानना है कि आइएनडीआई ब्लॉक ने "नीतीश कुमार को वापस एनडीए की बाहों में धकेल दिया" और बिहार सीट-शेयरिंग अरेंजमेंट में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा को शामिल करने में गठबंधन की नाकामी की ओर इशारा किया।