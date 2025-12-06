Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ‘सभी कश्मीरी मुसलमान आतंकवाद नहीं हैं’, दिल्ली बम ब्लास्ट-पहलगाम हमले पर बोले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला

    By Rahul SharmaEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 03:37 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सभी कश्मीरी मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं। उन्होंने दिल्ली बम ब्लास्ट और पहलगाम हमले के संदर्भ में यह ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हमलों के दोषियों को न्याय दिलाने की बात कही।

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को पहलगाम आतंकवादी हमले और दिल्ली में हाल ही में हुए बम ब्लास्ट के बाद पूरे समुदाय को शक के दायरे में लाने की कोशिशों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि “सभी कश्मीरी मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं।” 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नई दिल्ली में हिंदुस्तान लीडरशिप समिट 2025 में बोलते हुए उमर ने कहा, “कश्मीरी दिल्ली में हुए हमले से उतने ही परेशान हैं जितने पहलगाम को लेकर थे।” 

    एक अंग्रेजी समाचार के पत्रकार से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “सभी कश्मीरी मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं; वे सभी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते। असल में, वे बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करते हैं।” 

    जम्मू-कश्मीर के लिए साल 2025 को “किसी भी पैमाने से मुश्किल” बताते हुए उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में हुए हमले और दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट का ज़िक्र किया “जो जम्मू-कश्मीर में रची गई साज़िश से निकला था।” 

    उन्होंने कहा, "जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर लोग वही हैं जिन्हें आपने पहलगाम में हुए हमले के बाद सड़कों पर देखा था।" उन्होंने उस हमले के खिलाफ़ मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने यह भी बताया कि एक पर्यटन स्थल पर दो दर्जन से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। यह हम लोगों के लिए भी उतना ही दुखदायी था, जितना की दूसरों के लिए। 

    उमर ने कहा, "वे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग हैं... जो अलग-अलग इलाकों में ईमानदारी से रोज़ी-रोटी कमाने की कोशिश कर रहे हैं।" इन हमलों के लिए उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए।