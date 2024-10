गांदरबल आतंकी हमले पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने ऐसा क्या कह दिया कि भड़क गए लोग, सोशल मीडिया पर जमकर हुई ट्रोलिंग

सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सोनमर्ग क्षेत्र के गगनगीर में गैर-स्थानीय मजदूरों पर डरपोक और कायरतापूर्ण हमले की बेहद दुखद खबर। ये लोग इलाके में एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना पर काम कर रहे थे। इस उग्रवादी हमले में 2 की मौत हो गई है और 2-3 अन्य घायल हो गए हैं। मैं निहत्थे-निर्दोष लोगों पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं और उनके प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।

Very sad news of a dastardly & cowardly attack on non-local labourers at Gagangir in Sonamarg region. These people were working on a key infrastructure project in the area. 2 have been killed & 2-3 more have been injured in this militant attack. I strongly condemn this attack on…