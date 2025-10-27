Language
    'पिछले कुछ सालों से वांगचुक आपके पोस्टर बॉय थे, अब...,' सीएम उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप

    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 05:01 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सोनम वांगचुक पहले भाजपा के पोस्टर बॉय थे, लेकिन लद्दाख के मुद्दों को उठाने के बाद उन्हें किनारे कर दिया गया। उन्होंने भाजपा पर दोहरा चरित्र रखने और लद्दाख के मुद्दों पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। 

    वांगचुक ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत और डोडा से आप विधायक मेहराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत हिरासत में लिए जाने पर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP)पर सवाल उठाए। 

    श्रीनगर में एक इंटरव्यू के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि एनएसए के तहत सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी 'हमारे एक विधायक मेहराज मलिक की PSA के तहत गिरफ्तारी एक जैसी ही हैं।' उन्होंने सवाल किया किइसका क्या मतलब है? 

    उन्होंने केंद्र में बैठी भाजपा सरकार का जिक्र करते हुए कहा, 'पिछले कुछ सालों से, सोनम वांगचुक आपके पोस्टर बॉय थे,' और 'शायद ही कोई ऐसा सरकारी कार्यक्रम हो जहां सोनम वांगचुक मौजूद न हों।' 

    अब्दुल्ला ने आगे कहा कि सोनम वांगचुक लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देने और धन्यवाद देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे।

    उन्होंने कहा कि और अब अचानक वही सोनम वांगचुक पाकिस्तान के एजेंट हैं और उन्हें गिरफ्तार करके पाकिस्तान भेजना होगा।' 

    जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने आगे सवाल किया, 'भाजपा इसे कैसे मान लेती है? मेरा मतलब है, आप पिछले पांच सालों में लद्दाख से आए किसी भी फंक्शन या प्रमोशनल वीडियो को सोनम वांगचुक को कहीं न कहीं देखे बिना नहीं देख सकते थे। अब अचानक, वह पर्सोना नॉन ग्राटा हो गए हैं।'

     

    मेहराज मलिक की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, “कम से कम, भाजपा ने उन्हें जम्मू-कश्मीर की पॉलिटिक्स के किसी पोस्टर बॉय के तौर पर बेचने की कोशिश नहीं की।” मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि मेहराज मलिक पीएसए के तहत गिरफ्तार करने का कोई औचित्य नहीं है।