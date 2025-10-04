Language
    Video: छुट्टियां मनाने कश्मीर पहुंचीं निमरत कौर, डल झील में की शिकारे की सवारी

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 06:34 PM (IST)

    अभिनेत्री निमरत कौर कश्मीर में छुट्टियां मना रही हैं और सोशल मीडिया पर घाटी की खूबसूरती साझा कर रही हैं। उन्होंने डल झील में शिकारा की सवारी का आनंद लेते हुए एक वीडियो पोस्ट किया। निमरत ने बचपन में अपने परिवार के साथ श्रीनगर की अपनी पहली यात्रा को याद किया और कहा कि कश्मीर धरती पर स्वर्ग है।

    Video: निमरत कौर ने डल झील में की शिकारे की सवारी।

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। फिल्म अभिनेत्री निमरत कौर ने कुछ समय के लिए जीवन की भागदौड़ को छोड़ छुट्टियां मनाने कश्मीर गई हैं। इस दौरान वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। घाटी की खूबसूरती को कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं।

    निमरत कौर ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह डल झील में शिकारा की सवारी का आनंद लेती नज़र आईं। अभिनेत्री नारंगी रंग के सूट में नाव पर बैठी दिख रही हैं। उनके पीछे का दृश्य काफी मनमोहक है। पहाड़ियां, हरी-भरी हरियाली और साफ आसमान का सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने बचपन में अपने परिवार के साथ श्रीनगर की अपनी पहली यात्रा को याद किया।

    बचपन की यादें हुईं ताजी

    उन्होंने कहा कि यह कितना अद्भुत है, वही आनंद, वही सब कुछ। हर बार जब आप यहां आते हैं, तो आपको अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं जैसे आपके अंदर का बच्चा जाग उठा हो। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है, तो वह यहीं है, यहीं है, यहीं है..."

    कश्मीर में बोटिंग आमतौर पर डल झील पर शिकारा नामक नाव से किया जाता है, जिसे पहले से या मौके पर ही बुक किया जा सकता है। आप हाउसबोट पर भी रुक सकते हैं, जिसमें अक्सर शिकारा की सवारी निशुल्क होती है। इस अनुभव से आसपास की हिमालयी चोटियों के मनमोहक दृश्य और स्थानीय लोगों की अनोखी तैरती जीवनशैली की झलक मिलती है।

    कैसे बुक करें शिकारा

    नेहरू पार्क घाट या डल गेट घाट जैसे किसी मुख्य घाट पर सीधे नाविक से संपर्क करें। इससे आप कीमतों पर सीधे बातचीत कर सकते हैं। आप अपने हाउसबोट या होटल के माध्यम से भी शिकारा बुक कर सकते हैं। कई आवास राइड की व्यवस्था करते हैं, जिससे अधिक विश्वसनीय सेवा मिलती है। कुछ स्थानीय टूर एजेंसियां ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा प्रदान करती हैं।