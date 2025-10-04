Video: छुट्टियां मनाने कश्मीर पहुंचीं निमरत कौर, डल झील में की शिकारे की सवारी

अभिनेत्री निमरत कौर कश्मीर में छुट्टियां मना रही हैं और सोशल मीडिया पर घाटी की खूबसूरती साझा कर रही हैं। उन्होंने डल झील में शिकारा की सवारी का आनंद लेते हुए एक वीडियो पोस्ट किया। निमरत ने बचपन में अपने परिवार के साथ श्रीनगर की अपनी पहली यात्रा को याद किया और कहा कि कश्मीर धरती पर स्वर्ग है।

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। फिल्म अभिनेत्री निमरत कौर ने कुछ समय के लिए जीवन की भागदौड़ को छोड़ छुट्टियां मनाने कश्मीर गई हैं। इस दौरान वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। घाटी की खूबसूरती को कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं।

निमरत कौर ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह डल झील में शिकारा की सवारी का आनंद लेती नज़र आईं। अभिनेत्री नारंगी रंग के सूट में नाव पर बैठी दिख रही हैं। उनके पीछे का दृश्य काफी मनमोहक है। पहाड़ियां, हरी-भरी हरियाली और साफ आसमान का सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने बचपन में अपने परिवार के साथ श्रीनगर की अपनी पहली यात्रा को याद किया।

बचपन की यादें हुईं ताजी उन्होंने कहा कि यह कितना अद्भुत है, वही आनंद, वही सब कुछ। हर बार जब आप यहां आते हैं, तो आपको अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं जैसे आपके अंदर का बच्चा जाग उठा हो। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है, तो वह यहीं है, यहीं है, यहीं है..."