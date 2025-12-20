राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीरी आतंकियों के सबसे बड़े संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के स्वयंभू सुप्रीमो मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सल्लाहुद्दीन के खिलाफ बडगाम स्थित विशेष अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर किया है। सल्लाहुद्दीन की खिलाफ यह वारंट वर्ष 2012 में दर्ज एक आतंकी मामले से संबंध में जारी किया गया है। वह संबधित मामले में लगातार गिरफ्तारी से बच रहा है।

यहां यह बताना असंगत नहीं होगा कि मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सल्लाहुद्दीन लगभग 32 वर्ष से पाकिस्तान में छिपा हुआ है। वह अधिकांश समय रावलपिंडी में ही रहता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बडगाम स्थित विशेष अदालत (एनआइए) में जज याहया फिरदौस ने आज सैयद सल्लाहुद्दीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

उन्होंने जांच अधिकारी द्वारा पेश सुबूतों और केस डायरी का संज्ञान लेते हुए कहा कि जो साक्ष्य मिले हैं और केस डायरी में जिस तरह से जांच अधिकारी ने घटना के जुढ़े विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया है, उसके आधार पर आरोपित मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सल्लाहुद्दीन प्रथम दृष्टय: गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम की धारा 13, 18, 20, 39 और रणबीर पीनल कोड की धारा 506 के तहत आपराधिक मामलों का आरोपित बनता है।